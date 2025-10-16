Six Kings Slam, Zverev: “Non possiamo dire che Sinner e Alcaraz vinceranno tutti i tornei e noi rimarremo a guardare” [VIDEO]

La permanenza di Sascha Zverev a Riad è durata esattamente 60 giri d’orologio. Nonostante la toccata e fuga al Six Kings Slam, il tedesco ha ugualmente incassato un assegno pari ad un milione e mezzo di dollari, che gli faranno presto dimenticare la pallida escursione araba. In conferenza stampa, il numero tre del mondo ha specificato di avere ancora grossi problemi con la spalla, ripresentatisi durante il warm-up precedente all’incontro con Taylor Fritz.

Ubaldo Scanagatta. Quali sono ancora le tue motivazioni? Sei il numero tre al mondo, ma ci sono molti punti tra te e il numero due e il numero uno. Come riesci a spingerti ad allenarti, a giocare, a partecipare ai prossimi tornei, a essere presente e così via, se non c’è un obiettivo reale o forse c’è un obiettivo?

Sascha Zverev: “Per me, l’obiettivo principale è generalmente quello di essere in buona salute, al 100% della forma e al livello che desidero per giocare a tennis. Perché all’inizio dell’anno ero il numero due al mondo ed ero molto vicino a essere il numero uno al mondo, quindi so che il mio livello è quello quando sono in buona salute, ma quest’anno è stato difficile per me dal punto di vista fisico, ho avuto molti problemi, molti infortuni. Purtroppo, oggi ne ho un altro, quindi il mio obiettivo è quello di essere al 100% in salute e poi, quando sarò al 100% in salute, ritrovare il mio gioco, essere al 100% al livello che voglio raggiungere. Naturalmente, con un occhio ho ancora grandi tornei davanti a me, sapete, sono il campione in carica a Parigi, abbiamo le Finals che ho già vinto due volte, ma naturalmente è sempre bello competere e vincere lì, ma ho già un occhio puntato sul prossimo anno e per me ora è importante rimettermi in forma”.

Ubaldo Scanagatta. Non sembrava che ti piacesse molto il nuovo formato della Coppa Davis. Stai pensando di giocare a Bologna quando si disputeranno le finali della Coppa Davis e la Germania sarà presente, o non ne hai idea?

Sascha Zverev: “In questo preciso istante sto pensando alla mia spalla e a come essere al 100% in forma, ecco a cosa sto pensando“.

D. Quanto tempo ci vorrà perché la tua spalla sia al 100% in forma?

Sascha Zverev: “Non lo so. Oggi ho avuto questo problema, il che è stato sfortunato perché negli ultimi giorni mi stavo allenando davvero bene, stavo giocando molto bene e mi sentivo un po’ come il vecchio me stesso, e oggi si è verificato questo problema, che in realtà è successo durante il riscaldamento, quindi è stata un po’ una sfortuna per me, ma non lo so“.

D. Alla fine dell’anno scorso parlavi di vincere uno Slam quest’anno. È ancora un tuo obiettivo?

Sascha Zverev: “Beh, quest’anno si tratta di salute perché i tornei del Grande Slam sono finiti. Alla fine dei conti sono ancora il numero tre al mondo. C’è un gruppo di giocatori, ovviamente Jannik e Carlos, che al momento sono lontani anni luce da noi e dal resto. Sono molto, molto più bravi di noi, ma penso che Fritz, io e Novak, ma anche alcuni altri giocatori come Draper…

Penso che non possiamo semplicemente dire che nei prossimi dieci anni Jannik e Carlos vinceranno ogni singolo torneo e noi staremo lì a guardare. Dobbiamo competere contro di loro e dobbiamo tenerlo bene a mente. Ma, ripeto, in questo momento non è qualcosa a cui sto pensando. La salute è la cosa più importante a cui sto pensando”.

D. Potresti darci un’idea del tuo recupero e di come ti stai riprendendo da un infortunio del genere?

Sascha Zverev: “Beh, anche in questo caso, ora devo vedere con il mio team e il mio fisioterapista cosa dobbiamo fare esattamente e quanto tempo ci vorrà. Ma in generale penso che il nostro corpo sia la cosa più importante di cui dobbiamo prenderci cura. Penso che il tennis sia uno sport brutale, molto difficile e impegnativo, soprattutto sulle diverse superfici su cui giochiamo. Il corpo subisce molti cambiamenti.

Ma, ripeto, in questo caso particolare devo ancora consultare e ascoltare il mio team, penso che loro ne sappiano più di me“.

D. Qual è l’aspetto più difficile dell’essere un tennista che la gente non nota?

Sascha Zverev: “Voglio dire, mi piace essere un tennista.

Mi piace questo sport, mi piace viaggiare per il mondo, mi piace giocare in posti bellissimi come questo. Quindi mi piace essere un tennista. Ovviamente non abbiamo molto tempo libero, viaggiamo per 11 mesi all’anno, quindi può essere piuttosto impegnativo.

Ma in generale non mi piace lamentarmi perché in realtà mi piace giocare“.