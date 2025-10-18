Fonseca respinge le critiche: “Teixeira resta, non cambio allenatore”

Durante la Laver Cup di San Francisco, Joao Fonseca ha voluto mettere un punto fermo alle speculazioni che lo riguardano. Nonostante le pressioni e le critiche che spesso seguono le sue sconfitte, il giovane talento brasiliano ha ribadito con forza la sua fiducia nel team che lo accompagna fin da bambino.

«Gui è come un secondo padre per me»

Fonseca ha ricordato il legame profondo con Guilherme Teixeira, suo allenatore da quando aveva 12 anni. Un rapporto che va ben oltre il campo da tennis: «Devo ringraziare molto per aver incontrato Gui” ha detto ad Alexandre Cossenza per uol.com. “È come un secondo padre per me. Non parlo solo di tennis, ma anche di vita fuori dal campo. È un grande amico. Nei fine settimana vado a casa sua, parliamo, e quando ho bisogno di aiuto lui c’è sempre. È una persona che studia tanto, davvero tanto. E la cosa più importante è che è rimasto umile. Dopo la vittoria allo US Open junior ha capito che poteva aver bisogno di aiuto, e da lì è arrivato Franco [Davin].»

L’esperienza di Davin come valore aggiunto

L’argentino Franco Davin si è unito al team nell’aprile del 2025 con il ruolo di consulente tecnico. Il suo compito è quello di affiancare Teixeira, offrendo la propria esperienza maturata in anni di tour ai massimi livelli.

Davin, ex giocatore di buon livello, è noto per aver allenato Juan Martin del Potro nella corsa al titolo dello US Open 2009, Gaston Gaudio nel trionfo al Roland Garros 2004, e successivamente anche Fabio Fognini: sotto la sua guida l’azzurro entrò nei primi 10 giocatori al mondo .

Il suo arrivo nel team di Fonseca è stato accolto con curiosità, ma il brasiliano ha voluto chiarire che non si tratta di un cambio di direzione, bensì di una collaborazione complementare: «Mi piace molto il modo in cui Franco si comporta in campo. Lascia che sia Guilherme a parlare e aggiunge qualche osservazione quando serve. È molto prudente in questo. Sono davvero felice con il mio team. Non penso di cambiare nulla. Siamo molto uniti, e credo che questa sia la cosa più importante.»

Mentre continua la sua crescita nel circuito maggiore, Fonseca si distingue per la maturità con cui affronta la pressione. Dopo un’ascesa rapidissima nel ranking e la costante attenzione dei media, il giovane brasiliano mantiene saldi i propri valori: lealtà, fiducia e gratitudine. Il suo messaggio è chiaro: i successi futuri passeranno anche da chi è sempre stato al suo fianco.