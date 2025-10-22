ATP Basilea: Vacherot continua a incantare, ma passa Fritz. Fonseca avanza per il ritiro di Mensik

[1] T. Fritz b. [WC] V. Vacherot 4-6 7-6(4) 7-5

Ma dov’era nascosto? Dov’era finito? La sua meravigliosa storia, portata alla ribalta dalla vittoria del Master1000 di Shangai, si arricchisce di un nuovo capitolo. Perchè all’ATP 500 di Basilea Valentin Vacherot va a un passo dalla qualificazione va a un passo dagli ottavi di finale. Taylor Fritz si salva e respira dopo due ore e 38′ di grande sofferenza: è finita 4-6 7-6(4) 7-5 per lo statunitense, che affronterà Ugo Humbert per un posto nei quarti. Avanza anche Joao Fonseca, però senza giocare: il brasiliano approda ai quarti per via del ritiro di Jakub Mensik per un problema al piede sinistro.

È super Vacherot anche a Basilea

Applausi per il monegasco che continua a infiammare gli appassionati di tennis. Il suo gioco è fatto di servizio, potenza, ma anche di colpi di classe. Ha una grande capacità di soffrire e di lottare. Fritz ha provato a dargli continue spallate nel secondo e terzo decisivo, ma si è ritrovato il caro Valentin sempre attaccato a lui. Addirittura Vacherot ha avuto la palla break per andare a servire per il match nel terzo set. Chissà quante volte penserà a quel punto su cui non ha tanto da recriminare. Fritz, invece, deve lanciare più di un’occhiata al cielo per gridare allo scampato pericolo. Se proprio vogliamo puntare il dito su qualcosa, allora lo dobbiamo fare nei confronti del tie-break giocato dal monegasco, finito 6-1 anche per demeriti suoi. L’americano ha alzato il livello del suo tennis, ma si è ritrovato sul 6-4 prima dell’ace salva “America”. Nel terzo set lo statunitense è salito 4-2 30-0, ma Vacherot con la risposta è riuscito a creare grattacapi all’avversario e a recuperare immediatamente il mini-break. La rese nel nono gioco che avrebbe potuto scrivere un alto finale del capitolo del monegasco.

Fritz ha subito molto il gioco del suo avversario ed è finito 6-4 sotto nel primo set. Ha reagito nel secondo parziale ma ha subito il break a “0” quando ha servito per pareggiare il computo dei set. Nel tie-break il suo show, i primi errori gratuiti di Vacherot ed è parità. Nel terzo set la lotta sempre serrata, il monegasco molto determinato ma poco lucido. La stanchezza si fa sentire ed è tutto molto complicato quando va a servire per conquistarsi il tie-break. Passa Fritz, ma applausi a Vacherot.