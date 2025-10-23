ATP

ATP Vienna, Medvedev contro Fergus Murphy: “Dovresti usare un po’ di cervello” [VIDEO]

Daniil Medvedev è di nuovo protagonista di un comportamento maleducato e arrogante: "Non so se non ci vuoi provare o se non ci arrivi, ho la mia idea ma non te la dico"

By Danilo Gori
2 Min Read
Daniil Medvedev – ATP Vienna 2025 (foto © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Michael Meindl )

Una sconfitta di Daniil Medvedev oggi fa decisamente meno notizia di quanta ne faceva due anni fa e l’ex n. 1 al mondo pare ora accontentarsi di essere protagonista nei momenti che a conti fatti entrano nei frame riassuntivi di un torneo alla sezione colore. Meno highlights, quindi, e più teatro. Anche all’Ertse Bank Open a Vienna, infatti, Meddy ha colpito ancora, mettendo questa volta in ombra persino un soggetto vivace come Corentin Moutet. Durante il tie-break del primo set, Daniil è stato nuovamente pescato in flagrante arroganza e prepotenza nei confronti del giudice di sedia.

Il giocatore moscovita ha infatti consigliato all’arbitro, in merito alla discussione in corso tra di loro, di utilizzare un po’ del suo QI: “il sistema chiama tutto” – dice Daniil – “ma tu potresti usare il tuo cervello. Non so se non ci vuoi provare o se non ci arrivi, non so quale delle due opzioni è giusta; ho la mia opinione ma non te la dico”. Il referee ingoia tutto come sempre e parte del pubblico probabilmente si aspetta queste intemperanze come un divertente diversivo all’interno del programma della giornata. A noi però pare uno stanco cliché, un atteggiamento prepotente verso una categoria, tra l’altro, piuttosto indebolita dai progressi della tecnologia, che andrebbe sanzionata con maggiore severità, come peraltro già accade in tanti alti sport.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Vienna, Zverev fatica ma supera Arnaldi: il tedesco raggiunte Griekspoor
ATP
ATP Vienna, Moutet: “La chiave del successo italiano? Emulazione e condivisione”
Interviste
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Jasmine Paolini diventa tedofora
Olimpiadi & Altri sport
L’Arabia Saudita ospiterà il decimo Masters 1000 a partire dal 2028
ATP