ATP

ATP Parigi, il tabellone: Sinner pesca Mensik e Shelton. Musetti nel quarto di Zverev

Possibile scontro ai quarti tra Alcaraz e Ruud. Cobolli sfiderà ancora Machac all'esordio. Jannik debutterà con Bergs o Michelsen

By Pietro Sanò
2 Min Read
Alexander Zverev – ATP Parigi-Bercy 2024 (foto via Twitter @atptour)

È tutto pronto per l’ultimo masters 1000 dell’anno, che si disputerà nella nuova sede de La Défense Arena, la quale sostituirà per il prossimo decennio la famigerata Bercy, che debuttò nel circuito ATP nel lontano 1986. Dopo i due ‘500’ paralleli di Vienna e Basilea, i big della scena si riuniscono nell’appuntamento parigino, dove i riflettori saranno senz’altro puntati su Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero uno e due del seeding, vendicatosi dell’acerrimo rivale durante la redditizia esibizione del Six Kings Slam.

Sezioni
Primi turni degli italianiGli ottavi teoriciPunti e Montepremi

Pesa, in quel di Parigi, l’assenza di Novak Djokovic, 7 volte vincitore del masters 1000 disputato a Bercy negli anni precedenti. Per quanto concerne le Wild Card, invece, l’accesso diretto al main draw è stato concesso ai due finalisti di Shanghai, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, nonché la coppia di cugini più chiacchierata delle ultime settimane nel globo sportivo. WC anche per i francesi Atmane e Cazaux.

Primi turni degli italiani

J. Sinner – bye
L. Sonego – [Q]
L. Darderi – [WC] A. Cazaux
F. Cobolli – T. Machac

Gli ottavi teorici

[1] C. Alcaraz – [14] J. Lehecka
[9] F. Auger-Aliassime – [8] C. Ruud
[4] T. Fritz – [13] A. Bublik
[10] K. Khachanov [6] A. de Minaur
[11] D. Medvedev – [7] L. Musetti
[15] A. Davidovich Fokina – [3] A. Zverev
[5] B. Shelton – [12] A. Rublev
[16] J. Mensik – [2] J. Sinner

Punti e Montepremi

  • R1: 24.500€ // 10 punti
  • R2: 44.220€ // 50 punti
  • R3: 82.465€ // 100 punti
  • QF: 154.170€ // 200 punti
  • SF: 282.650€ // 400 punti
  • F: 516.925€ // 650 punti
  • W: 946.610€ // 1.000 punti

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Vienna: Sinner inavvicinabile. Batte Bublik con un doppio 6-4 bugiardo
ATP
ATP Basilea: giornata buia per il Canada, si ritirano Auger-Aliassime e Shapovalov. Che chance per Musetti
ATP
ATP Vienna LIVE: Sinner senza macchia, batte Bublik in 2 set e trova de Minaur. Più tardi Musetti
ATP
ATP Vienna, Berrettini: “Sto recuperando velocemente, spero di arrivare al meglio per la Davis”
Interviste