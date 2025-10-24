ATP Parigi, il tabellone: Sinner pesca Mensik e Shelton. Musetti nel quarto di Zverev

È tutto pronto per l’ultimo masters 1000 dell’anno, che si disputerà nella nuova sede de La Défense Arena, la quale sostituirà per il prossimo decennio la famigerata Bercy, che debuttò nel circuito ATP nel lontano 1986. Dopo i due ‘500’ paralleli di Vienna e Basilea, i big della scena si riuniscono nell’appuntamento parigino, dove i riflettori saranno senz’altro puntati su Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero uno e due del seeding, vendicatosi dell’acerrimo rivale durante la redditizia esibizione del Six Kings Slam.

Pesa, in quel di Parigi, l’assenza di Novak Djokovic, 7 volte vincitore del masters 1000 disputato a Bercy negli anni precedenti. Per quanto concerne le Wild Card, invece, l’accesso diretto al main draw è stato concesso ai due finalisti di Shanghai, Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, nonché la coppia di cugini più chiacchierata delle ultime settimane nel globo sportivo. WC anche per i francesi Atmane e Cazaux.

Primi turni degli italiani

J. Sinner – bye

L. Sonego – [Q]

L. Darderi – [WC] A. Cazaux

F. Cobolli – T. Machac

Gli ottavi teorici

[1] C. Alcaraz – [14] J. Lehecka

[9] F. Auger-Aliassime – [8] C. Ruud

[4] T. Fritz – [13] A. Bublik

[10] K. Khachanov [6] A. de Minaur

[11] D. Medvedev – [7] L. Musetti

[15] A. Davidovich Fokina – [3] A. Zverev

[5] B. Shelton – [12] A. Rublev

[16] J. Mensik – [2] J. Sinner

Punti e Montepremi