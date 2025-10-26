Al Challenger di Amburgo Federico Cinà cede in finale a Justin Engel

Federico Cinà aveva avuto un chiaro momento di flessione dopo aver partecipato a New York al suo primo Slam, superando anche un turno di qualificazioni a spese di Dominic Stricker. Quattro sconfitte Challenger, tre al primo turno, tra cui un imbarazzante doppio bagel subito dallo sconosciuto Jay Dylan Hara Friend, avevano già scatenato i social. “Cinà è stato spremuto”, “un ragazzo sopravvalutato che inizia a mostrare i propri limiti”, queste solo alcune delle amenità lette online.

Quando invece era chiarissimo che si trattasse solo di un momento di ripiegamento dopo una stagione sì lunga (51 partite disputate al momento) e forse, in ragione della giovane età, estenuante, ma anche entusiasmante (due finali Challenger, a Creta e in Georgia). Una stagione in cui tra l’altro il palermitano ha sempre messo in mostra, oltre ad un ottimo livello di gioco, una maturità che nulla ha a che fare con i suoi 18 anni.

Come ha tra l’altro dimostrato sabato nella semifinale del Challenger 50 di Amburgo (cemento indoor) quando, contro il britannico George Loffhagen (n.215 e di sei anni più grande), non ha fatto una piega in un primo set in cui, avanti 5-2, si è fatto rimontare e trascinare al tie-break. E nello stesso tie-break, avanti 6-3, dopo non essere riuscito ad impensierire l’avversario sui suoi due servizi, non appena ha battuto lui ha chiuso al primo set point. In finale ha trovato dall’altra parte della rete un predestinato come lui, il coetaneo tedesco Justin Engel (n.235 ATP).

Noi lo vedemmo dal vivo al Challenger di San Marino, riportandone un’impressione ambivalente, quando perse un match di certo non memorabile contro Dino Prizmic. Ma, al netto del fatto che probabilmente la terra non è la sua superfice preferita, anche la sua stagione ha avuto momenti altissimi come le vittorie su Struff, Michelsen e il nostro Gigante, proprio al Challenger di Orleans quando raggiunse la semifinale.

E oggi nella sfida tra neo-maggiorenni ha dimostrato tutto il suo potenziale uscendo vincitore in un match di grande equilibrio e ottimo livello. I due, dallo stile di gioco molto simile, si sono presi reciprocamente a pallate da fondo campo, partendo entrambi dalla base di ottimi colpi di inizio gioco, un buon servizio (solo tre i break totali, due a favore del tedesco) e un dritto spesso già decisivo. Ne sono nati scambi ad alto ritmo che hanno divertito il numeroso pubblico. Fatale all’azzurro il break subito nel dodicesimo gioco in cui perdeva il servizio a zero. Ma questo non gli impediva di combattere alla pari nel secondo parziale in cui si andava on serve fino al tie-break decisivo dove Engel era più lucido nei passaggi decisivi. Dopo un’ora e mezza di gioco il match si chiudeva col punteggio di 7-5 7-6(4) a favore del nativo di Norimberga.

Il saluto a rete tra i due era niente più che educato, e la non eccessiva cordialità lascia presagire una lunga serie di sfide tra i due ragazzi che pare abbiano già messo i presupposti per una lunga rivalità. Intanto Engel, al suo primo successo a livello Challenger, migliora il proprio best ranking alla posizione n.188. Cinà, da parte sua, risale al n.209, a soli sette posti dal suo record di metà settembre. Per il tennista siciliano è la terza sconfitta in finale di questa sua stagione di esordio tra i professionisti. Un peccato ma al tempo stesso una promessa. Intanto è tredicesimo nella race per la Next Gen ATP Finals, ma, dando per scontato che i primi tre (Mensik, Fonseca e Tien) rinuncino, gli mancano circa 20 punti per puntare all’ottavo posto che teoricamente occuperebbe il belga Gilles Arnaud Bailly. Punti che Federico andrà a cercare, dopo una settimana di pausa, al Challenger 125 di Helsinki ad inizio novembre.