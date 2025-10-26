ATP Parigi, qualificazioni: passa Korda, lunedì sfiderà Sonego

A Parigi turno finale del tabellone cadetto del Paris Rolex Masters, il cui main draw scatta lunedì; nella giornata conclusiva si è disputato il secondo e ultimo turno che ha così definito i sette tennisti che accedono alle gare tabellone principale. Fortune alterne per i due atleti che hanno eliminato i nostri rappresentanti nel match d’esordio: Reilly Opelka, dopo aver superato Mattia Bellucci, non è nemmeno sceso in campo, dando così via libera all’australiano Alexsandar Vukic, mentre il britannico Jacob Fearnley ha bissato il successo sul nostro Matteo Arnaldi eliminando il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 6-2.

Riesce a vincere il numero due del tabellone Sebastian Korda, che impiega quasi due ore e mezzo per avere la meglio in tre partite, 6-2 5-7 6-4, sul francese Valentin Royer, che a Tennis Actu ha dichiarato di essere stato male al ristorante la sera precedente il match, vomitando addirittura venti volte: “prestazione onorevole, la mia”, ha detto. Il giovane statunitense Ethan Quinn blocca il percorso di Botic Van De Zandschulp con un 6-3 7-6(4) che lo spedisce al confronto di primo turno con il russo Karen Khachanov, decima testa di serie della manifestazione.

Damir Dzumhur e Alexsandar Kovacevic hanno giocato l’incontro della giornata, che ha visto il bosniaco prevalere in tre set per 6-7(2) 6-3 7-6(7) dopo quasi tre ore di partita; l’americano cede al tie-break decisivo dopo aver avuto il vantaggio di un break in due occasioni nel decider, in una delle quali ha servito per il match. Nello jeu decisif Kovacevic manca anche una match point prima di arrendersi al sedicesimo punto.

Anche David Goffin si ritira dopo il primo set, che Francisco Comesana si aggiudica nettamente per 6-1; per l’argentino il primo turno è con Auger-Aliassime mentre, da ultimo, accede un altro argentino, Tomas Martin Etcheverry. Dopo la sconfitta a Vienna per mano di Musetti, il potente sudamericano batte nettamente l’olandese De Jong per 6-2 6-3 e si prepara per il derby con Camilo Ugo Carabelli.