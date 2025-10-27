Italiani in campo lunedì 27 ottobre: Cobolli, Darderi e Sonego. A che ora e dove vederli

Al via l’ultimo Masters 1000 della stagione. Nel nuovo scenario de La Defense Arena, si incrociano temi e questioni che ancora cercano una soluzione, come la corsa verso le ATP Finals di Torino. Lunedì 27 ottobre scenderanno in campo ben tre azzurri.

Ad aprire il programma alle ore 11 saranno due rappresentanti italiani.

Sul campo 1 l’inizio delle danze spetta a Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 23 del mondo, se la vedrà per la seconda volta in pochi giorni – la quinta in totale – contro Tomas Machac, 34 ATP. Il ceco conduce per 3-1 nei precedenti, ma a Vienna Flavio ha colto la prima vittoria, fattasi netta dopo un primo set equilibrato.

A Luciano Darderi, invece, l’onore di inaugurare il Campo Centrale. Dall’altra parte della rete uno dei padroni di casa, Arthur Cazaux, numero 62 del mondo. L’azzurro, 27 ATP, dovrà fare attenzione a un avversario in fiducia, reduce da un ottimo swing asiatico, durante il quale ha trionfato al Challenger di Jinan. Il rapporto tra Darderi e i campi indoor è sicuramente da migliorare e forse la superficie che parrebbe essere più lenta potrebbe aiutarlo a ritrovare il tennis che lo ha scortato in top 30.

Infine, Lorenzo Sonego. Il torinese, 45 del mondo, se la vedrà con Sebastian Korda, 54 ATP, giocatore dal talento indiscutibile, ma frenato a più riprese dagli infortuni. Non certo il più semplice dei qualificati. Lorenzo è avanti nei testa a testa per 3-2, sintomo di come sia già riuscito a disinnescare il tennis dello statunitense, che sta cercando di ritrovarsi in una stagione difficile. L’appuntamento è verso le 16, in quanto è il terzo match sul campo 3 a partire dalle 13.

Italiani in campo lunedì 27 ottobre

ATP Parigi, F. Cobolli – T. Machac, Campo 1, ore 11;

Il Master 1000 di Parigi è trasmesso in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV.