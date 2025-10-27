Serie A1 femminile: vince ancora il TC Rungg. Sconfitte per TC Prato e CT Palermo

Domenica 26 ottobre si è disputata la quarta giornata della Serie A1 femminile, la prima del girone di ritorno. Conclusi i due terzi della fase a gironi, iniziano ad arrivare i primi verdetti significativi.

Per il TC Rungg Sudtirol Kiku, infatti, sono bastati appena quattro turni per assicurarsi, anche in questo 2025, un posto nelle semifinali scudetto. Per tutte le altre formazioni la lotta è ancora aperta sia per garantirsi l’accesso alle Final Four, sia per evitare lo spettro dei play-out. Il TC Parioli, fermo a un solo punto, sembra tuttavia quasi condannato a dover lottare per la permanenza nella massima serie. Tra i fatti salienti di questa giornata, spicca la presenza in campo, con la maglia del TC Cagliari, della giovane promessa del tennis italiano Tyra Caterina Grant.

Girone 1: TC Rungg a punteggio pieno, sorride il TC Cagliari

Con 12 punti su 12 disponibili e 13 match vinti su 16 disputati, i numeri fotografano l’eccezionale inizio di stagione del TC Rungg Sudtirol Kiku. Nella sfida valida per la quarta giornata, il circolo altoatesino ha festeggiato davanti al pubblico amico, sconfiggendo per 3-1 il TC Padova Argos, replicando il risultato dell’andata.

Il match si era aperto con il punto del TC Padova, grazie al successo della spagnola Andrea Lazaro Garcia per ritiro nel corso del terzo set di Silvia Ambrosio (6-2, 4-6, 3-1 rit.). A ripristinare la parità ci ha pensato la spagnola del TC Rungg, Angela Fita Boluda, che ha battuto in rimonta (6-7(3), 6-1, 6-3) l’avversaria. Nel terzo singolare, dominio di Verena Meliss che ha lasciato un solo game a Lavinia Luciano (6-1, 6-0). La coppia Fita Boluda/Meliss ha poi chiuso la contesa nel doppio con un doppio 6-3 contro Serban/Luciano.

Nell’altra sfida del girone, prestazione impeccabile del TC Cagliari che ha espugnato il campo del TC Parioli con un netto 4-0. Successi ottenuti da Nuria Brancaccio, Tyra Caterina Grant, Barbara Dessolis e dal doppio formato da Grant/Marcella Dessolis.

Girone 2: in vetta le campionesse in carica dell’AT Verona

Il match più atteso si giocava sui campi in terra rossa indoor dell’AT Verona. Le padrone di casa, campionesse in carica, hanno giocato in maniera sopraffina contro un CT Palermo che si è presentato privo della giocatrice straniera e di Giorgia Pedone, impegnata nella finale dell’ITF di Santa Margherita di Pula. Le venete hanno chiuso l’incontro già dopo i singolari, per poi conquistare il punto del doppio per il definitivo 4-0.

In apertura, la spagnola dell’AT Verona Eva Guerrero Alvarez ha battuto 6-1, 6-0 la siciliana Virginia Ferrara. Il momento cruciale è stato il secondo singolare: una battaglia durata quasi due ore e mezza tra la portacolori veneta Aurora Zantedeschi e la siciliana Anastasia Abbagnato. La sfida, estremamente equilibrata, si è risolta al tie-break del terzo set, dove Zantedeschi ha annullato un match point per completare la rimonta (3-6, 6-3, 7-6(8)), portando Verona sul 2-0. Angelica Raggi ha poi chiuso i conti battendo 6-1, 6-0 Alessandra Fiorillo. In doppio, Moratelli/Zantedeschi hanno sigillato il 4-0 con un 6-0, 6-1 su Abbagnato/Fiorillo.

Nell’altra sfida del girone, sconfitta in trasferta per il TC Prato che ha ceduto per 3-1 in casa del Tennis Beinasco. Le due squadre si ritrovano così appaiate a 4 punti dopo quattro giornate, alle spalle dell’AT Verona (primo a quota otto) e del CT Palermo (secondo a quota 5). Il Tennis Beinasco è partito bene grazie al successo della rumena Irina Maria Bara per 7-5, 6-0 sulla francese Emeline Dartron, a cui è seguita la vittoria in rimonta di Jennifer Ruggeri su Tatiana Pieri (3-6, 6-0, 6-2). A tenere vive le speranze del TC Prato ci ha pensato Beatrice Ricci, che ha rifilato un doppio bagel a Maria Canavese. Il fondamentale punto della vittoria di Beinasco è arrivato nel doppio, firmato Bara/Rossi su Turini/Ricci.

Risultati e classifiche

GIRONE 1

TC Rungg Sudtirol Kiku – TC Padova Argos 3-1

TC Parioli – TC Cagliari 0-4

GIRONE 2

AT Verona – CT Palermo 4-0

Tennis Beinasco – TC Prato 3-1

Classifiche:

GIRONE 1

12 TC Rungg Sudtirol Kiku

6 TC Cagliari

4 TC Padova Argos

1 TC Parioli

GIRONE 2

7 AT Verona*

5 CT Palermo

4 TC Prato

4 Tennis Beinasco

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)

Il Regolamento

Il torneo si disputa in due fasi: si comincerà con la fase a gironi a cui seguiranno i play-off e i play-out per determinare chi lotterà, rispettivamente, per lo scudetto e per la salvezza. La fase prevede sei giornate e terminerà il 9 novembre. Ricordiamo che ciascuna sfida prevede tre singolari e un doppio. In uno dei tre singolari e nel match di doppio, i circoli hanno l’obbligo di schierare una giocatrice del vivaio.

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le semifinali play-off, mentre le squadre classificate alla posizione numero tre e quattro di ogni girone disputeranno i play-out. Sia i play-off sia i play-out prevedono la formula di andata e ritorno, con l’incontro di ritorno giocato in casa della squadra meglio piazzata. La finale si giocherà nel weekend del 7 dicembre al Circolo Stampa Sporting di Torino.







