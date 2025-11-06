Rassegna stampa – prosegue il sogno Finals per Musetti. Si interrompe invece per Errani-Paolini

Lorenzo non molla ribaltato Wawrinka il sogno Finals è vivo (Marco Iara, La Gazzetta dello Sport).

A soli due punti dalla sconfitta. A soli due punti dalla fine del sogno inseguito per un`intera stagione. Lorenzo Musetti è finito sull`orlo del precipizio, ma ha saputo rialzarsi e riprendere la corsa verso Torino. Diciamolo francamente: nelle ultime settimane stiamo assistendo a una versione logora, e un po` tormentata, dell`artista-guerriero che sulla terra valeva i primi 3-4 giocatori al mondo.

Ma il 2025, con l`ingresso nella top ten per la prima volta in carriera, è stato particolarmente dispendioso. Il carrarino sta affrontando il 21° torneo e non rifiata da metà settembre. Ormai ha davanti a sé una sola strada per staccare il pass delle Atp Finals: conquistare il titolo del 250 di Atene. Ieri, nel debutto da seconda testa di serie, dopo il bye, ha faticato tantissimo a prendere le misure di Stan Wawrinka che, a 40 anni, libero da pensieri, ha sciorinato il tennis che un decennio fa lo portò a vincere tre Slam e a issarsi al terzo posto della classifica.

«Sono contento di aver diviso il campo con una leggenda. Ho dovuto alzare il mio livello per vincere. Spero che a 40 anni sarò nelle sue stesse condizioni a livello fisico. Nella mia testa, lo sanno tutti, ci sono le Finals. So che devo vincere e ce la metterò tutta», le parole di Musetti a fine match.

Il 250 in corso a Metz rappresenta l`ultimo test prima delle finali di Coppa Davis a Bologna, dove Matteo sarà il leader carismatico della squadra italiana. Ed eccolo di nuovo ai quarti, dopo aver sconfitto 7-6 6-3 l`australiano Aleksandar Vukic (n.87 Atp). «Sono contento di come ho tenuto il campo, nei momenti importanti ho fatto la differenza. Certo, ho avuto un po` di fortuna nel primo set, ma sono riuscito a restare concentrato e a tenere con i nervi», ha detto Matteo che oggi, non prima delle 18, sfiderà il 19enne statunitense Tien. Sarà preceduto da Lorenzo Sonego, opposto al tedesco Altmaier. Vista la concorrenza (Jacquet-Norrie e Tabur-Sachko gli altri quarti), potrebbe pure scapparci il derby in finale.

Musetti avanti con brivido (Antonio Sepe, Corriere dello Sport)

Lorenzo Musetti sperava sicuramente in un esordio più agevole nell`ATP 250 di Atene, ma ciò che contava era vincere e l`ha fatto. Poco importa che abbia avuto bisogno di 2 ore e 24 minuti per piegare il miglior Stan Wawrinka del 2025. Il carrarino ha rischiato grosso, trovandosi a due soli punti dalla sconfitta nel secondo set, tuttavia è riuscito a imporsi in rimonta per 4-6 7-6 6-4 e ad approdare ai quarti. Ha così tenuto vive le speranze di qualificarsi alle ATP Finals di Torino, ottenendo la prima delle quattro vittorie di cui ha bisogno. Indubbiamente bisognerà alzare il livello nei prossimi incontri, ma spesso le favole più belle iniziano proprio così. Un esempio? Quella di Vacherot a Shanghai, anche lui a soli due punti dal ko nelle qualificazioni.

Nonostante la vittoria, Musetti ha indirizzato parte degli applausi del pubblico verso il suo avversario: «Sono onorato di aver condiviso il campo con una leggenda come Stan. Ha mostrato un tennis impressionante e ho dovuto alzare il livello per vincere. Inoltre fisicamente non era neanche in difficoltà: spero di essere come lui a 40 anni». Infine, una chiosa sulle ATP Finals: «Tutti sanno qual è il mio obiettivo. Non è facile giocare con Torino in testa, ma se voglio qualificarmi devo vincere il torneo. Farò del mio meglio».

BERRETTINI. Quarti di finale raggiunti anche da Matteo Berrettini, protagonista di un`altra prova di forza nell`ATP 250 di Metz. Sul cemento indoor in Francia, il ventinovenne romano ha superato per 7-6 6-3 l`australiano Vuldc, n. 87 del ranking, dando continuità al netto trionfo all`esordio contro Halys. Ben 15 gli ace scagliati _ da Berrettini, il quale ha perso appena 5 punti con la prima di servizio. Matteo ha inoltre fatto la differenza nel tie-break, quando si è trovato in svantaggio di un mini-break (5-3) ma è comunque riuscito ad avere la meglio per 7-5.

Da lì è saluto in cattedra e, dopo un`ora e 23 minuti, ha scritto la parola fine all`incontro. Nei quarti – ore 18 (diretta Sky Sport) Berrettini sfiderà per la prima volta in carriera lo statunitense Leamer Tien, n. 38. Prima di lui toccherà a Lorenzo Sonego, opposto al tedesco Daniel Altmaier (n. 46) per un posto in semifinale.

Errani-Paolini ancora battute: la corsa è finita (Giulia Arturi, La Gazzetta dello Sport)

Niente da fare per Jasmine Paolini e Sara Errani. Per il secondo anno consecutivo le azzurre si fermano al round robin delle Wta Finals di Riad. Il match contro la coppia Mertens/Kudermetova era uno spareggio, ma le numero uno del ranking non sono riuscite ad arginare la potenza della belga e della russa. L`influenza di Jasmine Paolini ha giocato contro, e le avversarie non hanno fatto sconti. La sconfitta è arrivata in due set (6-3 6-3) passati a rincorrere, ma invano.

Spiega Paolini: «Per assurdo mi sentivo meglio rispetto agli altri giorni, ma è mancato il tennis; mi arrivava la palla, provavo a metterla in campo, ma era tosta. Mi dispiace perché in doppio si poteva fare. Ora ci si prepara bene per la prossima stagione. Migliorerò su alcuni aspetti: il focus sarà su servizio e risposta e speriamo di partire in maniera positiva».

In semifinale anche Anisimova, che ha eliminato Swiatek in rimonta. La statunitense brevemente allenata anche da Darren Cahill – attualmente al quarto posto nella classifica mondiale, il miglior piazzamento della carriera – era arrivata a Riad per le sue prime Wta Finals con credenziali impressionanti. È stata l`unica giocatrice a battere ognuna delle attuali Top 3 – Sabalenka, Swiatek e Gauff – in questa stagione. Non si è smentita neanche in Arabia Saudita.

Paolini-Errani si arrendono: ciao ciao WTA Finals (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Era l`ultima chiamata per il tram chiamato desiderio (leggi semifinale) ma Errani e Jasmine Paolini non sono riuscite a salirci. Come dodici mesi fa termina nel round robin alle Wta Finals il cammino delle azzurre, sconfitte con un periodico 6-3 nel testa a testa spareggio con Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.

«Riad non è il posto ideale per noi afferma con un sorriso amaro la romagnola – Le condizioni non ci aiutano, a complicare il tutto il problema di salute di Jas, un`ora prima dell`esordio aveva 38,5 di febbre e ha giocato ogni giorno. Ci abbiamo provato, ma è andata così. Comunque una stagione da 9, con i trionfi a Roma e Roland Garros». «E` stata un`annata molto positiva – conferma la toscana – in cui siamo abbiamo conquistato 4 titoli importanti e soprattutto lo Slam che inseguivamo. Dispiace per come è andata qui, in doppio si poteva ambire a un risultato di prestigio. Ma è stata davvero tosta, mi sembrava di sentirmi meglio però mi è mancato il tennis».

La 45enne campionessa statunitense, rientrata a luglio a Washington dopo 16 mesi di assenza, ha chiesto e ottenuto una wild card per il 250` di Auckland (511 gennaio). Invece 4 mesi dopo l`annuncio di una pausa dal tennis rompe il silenzio la tunisina Ons Jabeun rivelando di soffrire di depressione: «Il calendario sta uccidendo tutti. Spero che la comunità tennistica ci ascolti e riduca il numero di tornei».