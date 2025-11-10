ATP Finals, doppio: buona la prima per Salisbury/Skupski. Arevalo/Pavic superati in due set

[5] J. Salisbury/N. Skupski b. [4] M. Arevalo/M. Pavic 6-3 7-5

Esordio vincente per Neal Skupski e Joe Salisbury alle ATP Finals di Torino. La coppia britannica ha affrontato e superato – con il punteggio finale di 6-3 7-5 – il tandem composto da Mate Pavic e Marcelo Arevalo. L’inizio del match è stato a senso unico: Salisbury/Skupski hanno concesso appena tre giochi agli avversari, dominando il primo set con buona solidità.

Pavic e Arevalo hanno cercato di reagire nel secondo parziale, mostrando maggiore concretezza al servizio. In particolare, la fase centrale del set ha visto un sostanziale equilibrio, con scambi intensi e poche opportunità mancate. Nonostante i tentativi di rimonta da parte del duo croato-salvadoregno, però, la coppia britannica ha mantenuto la calma nelle fasi salienti dell’incontro.



Con questa vittoria, Skupski e Salisbury iniziano il torneo con il piede giusto, mettendo in mostra sintonia ed esperienza. Del resto, le ATP Finals rappresentano un banco di prova importante per entrambe le coppie. La tensione in campo è stata palpabile, con scambi rapidi e strategie precise. Detto questo, Salisbury/Skupski hanno dimostrato di saper gestire i momenti cruciali, confermandosi coppia di alto livello (pur se reduci da una stagione alquanto altalenante). I britannici, grazie a questo successo, acquisiscono fiducia per le sfide successive del girone.