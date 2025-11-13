Video

ATP Finals, Scanagatta: “Sinner conferma il suo dominio indoor, ora tutti gli occhi su Musetti” [VIDEO]

L'Italia sogna due semifinalisti in singolare più la coppia nel doppio: il punto del direttore da Torino. Video completo al link all'interno dell'articolo

Di Redazione
Un chirurgico Jannik Sinner conquista il pass per le semifinali delle ATP Finals: dopo aver superato Felix Auger Aliassime in due set, si è ripetuto allo stesso modo contro Alexander Zverev. Il giocatore altoatesino prolunga la sua striscia di imbattibilità nei match indoor e attende con curiosità la sfida tra Alcaraz e Musetti, che mette in palio non solo la qualificazione del carrarino alle semifinali, ma anche la posizione di numero uno del mondo, considerando che lo spagnolo sarebbe sicuro del trono a fine 2025 con una vittoria. Intanto, nel match di doppio l’Italia festeggia la qualificazione alle semifinali del duo Bolelli/Vavassori.

