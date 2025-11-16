Venus Williams su Sinner: “Lui si che è on fire, e lo sarà per almeno un decennio…”

45 anni. Una carriera costellata di trofei e una voglia irrefrenabile di provarci ancora. Venus Williams si gode la sua seconda giovinezza tennistica, e dopo il matrimonio con l’attore e produttore italiano Andrea Preti, la leggenda statunitense si è intinta d’azzurro, apprezzando lo stile di vita e i sapori del Bel paese. In un’intervista concessa a Il Giornale, la plurivincitrice Slam si racconta: “Resto sempre competitiva, con me stessa e con gli altri. Ogni giorno sono in lotta, a volte mi sento di esserlo anche per la vita. Se questo è fuoco, allora sono proprio io“.

Venus Williams: “Non si è spento il fuoco dentro di me”

Come già anticipato, l’età, per Venus, è soltanto un numero. Il 2026 la vedrà ancora impegnata nel circuito, partendo dal torneo preparatorio di Auckland, dove le è stata concessa una Wild Card. Parafrasando, la maggiore delle sorelle Williams ha confessato a Il Giornale: “Si è spento il fuoco nel tennis? Assolutamente no. Lo so, è una follia, ma è divertente. Tornerò a giocare a gennaio, con la stagione che inizia in Nuova Zelanda”. Sorge, dunque, il dubbio sulla partecipazione all’Australian Open – primo Slam dell’anno -, ma sino ad ora non è trapelata alcuna indiscrezione in merito.

L’Italia è l’oasi di felicità della campionessa americana, che ha apertamente dichiarato: “Io amo l’Italia perché è sinonimo di

gelato, di pizza, di pasta e di persone gentili. Se non ti piacciono queste cose, non è il posto per te. Ma per me invece è la casa

del tennis e delle grandi emozioni”. E su Sinner…“Wow, lui sì che è on fire: lo sarà per almeno un decennio. È affascinante vedere quanto sia seguito in Italia, e io spero che continui ad aiutare il tennis a crescere. Lo merita questo sport e lo meritate anche voi. E ora posso dire: lo merito anch’io…”.