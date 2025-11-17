Scanagatta: “Possiamo solo essere orgogliosi di Sinner! Che campione” [VIDEO]

Un’altra grandissima impresa di Jannik Sinner: il campione italiano vince le Nitto ATP Finals 2025 a Torino, battendo in finale il grande rivale Carlos Alcaraz in due set (7-6 7-5). Seconda affermazione consecutiva per Jannik nel torneo dei Maestri, sempre senza perdere un set. Sono stati due set molto combattuti, a fare la differenza poche sfumature, ma Sinner è stato in grado di portare dalla sua parte le fasi chiave del match, confermandosi un campione unico nella storia del tennis italiano.
