È online il nuovo appuntamento con UbiNews, l’approfondimento di Ubitennis.com, diretto da Ubaldo Scanagatta, dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.
In questa edizione:
I risultati delle semifinali play-off di A1 maschile e femminile;
Intervista a Filippo Romano, Santa Margherita Ligure;
Intervista a Francesco Caforio, capitano Matchball Firenze;
Intervista a Abbagnato e Pedone CT Palermo.
Nuovo appuntamento con UbiNews dal profumo di scudetto
Si entra nelle fasi decisive dei play-off dei campionati maschili e femminili di A1
