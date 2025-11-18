Nuovo appuntamento con UbiNews dal profumo di scudetto

È online il nuovo appuntamento con UbiNews, l’approfondimento di Ubitennis.com, diretto da Ubaldo Scanagatta, dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.

In questa edizione:

I risultati delle semifinali play-off di A1 maschile e femminile;

Intervista a Filippo Romano, Santa Margherita Ligure;

Intervista a Francesco Caforio, capitano Matchball Firenze;

Intervista a Abbagnato e Pedone CT Palermo.

