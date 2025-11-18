Serie A

Nuovo appuntamento con UbiNews dal profumo di scudetto

Si entra nelle fasi decisive dei play-off dei campionati maschili e femminili di A1

Di Paolo Pinto
0 min di lettura 💬 Vai ai commenti

È online il nuovo appuntamento con UbiNews, l’approfondimento di Ubitennis.com, diretto da Ubaldo Scanagatta, dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.
In questa edizione:
I risultati delle semifinali play-off di A1 maschile e femminile;
Intervista a Filippo Romano, Santa Margherita Ligure;
Intervista a Francesco Caforio, capitano Matchball Firenze;
Intervista a Abbagnato e Pedone CT Palermo.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Salisbury si prende una pausa: “Ho avuto palpitazioni cardiache, una sensazione di terrore”
Personaggi
Coppa Davis: il Belgio elimina la Francia, decisiva la vittoria di Bergs
Coppa Davis
Coppa Davis, Moutet: “Colpo tra le gambe? Quando lo facevo ero un genio. Adesso mi daranno del pagliaccio”
Interviste
Alcaraz e Fritz annunciano la loro presenza alla Laver Cup 2026
ATP