ATP Madrid, Hurkacz: “Cervara uno dei migliori in circolazione. Musetti? Sta giocando un tennis incredibile, non vedo l’ora di affrontarlo”

Da Madrid, il nostro inviato

Debutto sul velluto per Hubi Hurkacz. L’amatissimo tennista polacco, apprezzato nel circuito per la sua pacatezza e per essere – come si suol dire – a nice guy, sarà il primo avversario di Lorenzo Musetti in quest’avventura madrilena. L’ex numero 6 del mondo, proveniente da un 2025 minato da infortuni, ha riscontrato non poche difficoltà per rialzare i giri del motore nella corrente stagione, giungendo alla drastica scelta di separarsi da Nicolas Massu’. Qui, nella capitale spagnola, si è invece presentato al fianco di Gilles Cervara, divenuto il suo nuovo coach: “È uno dei migliori allenatori in circolazione, ecco perché; credo che potremo ottenere risultati straordinari, e mi piace molto come persona, l’energia che trasmette e, ovviamente, la sua competenza; sono davvero entusiasta di questa collaborazione”.

Un binomio che sembra esser partito sotto una buona stella, e la prima uscita è stata quasi un pro forma: “È la prima partita, è impegnativa, quindi sono decisamente soddisfatto di come ho servito e giocato oggi“, ha detto in “Mixed Zone”, dopo aver liquidato celermente il portoghese Faria. Hubi ha poi fatto un excursus di questa prima metà di 2026, dichiarando: “All’inizio della stagione ho disputato un ottimo torneo (United Cup, Ndr), poi ho perso un po’ di fiducia, ma nelle ultime settimane ho ricominciato a ritrovare il mio livello e penso di essere sulla buona strada; sono contento di giocare un tennis di buon livello“.

Non sarà uno scoglio facile per il nostro Lorenzo Musetti, che nella giornata di martedì ha condiviso il campo d’allenamento con Arthur Rinderknech, sotto l’attenta supervisione di Josè Perlas. Mentre in data odierna, sui campi esterni della Caja Magica, il carrarino e Flavio Cobolli hanno radunato un bel po’ di tifosi, vogliosi di vedere qualche colpo spettacolare a braccio sciolto. Effettivamente, i due azzurri non hanno deluso il pubblico madrileno, ma, quella tra Flavio e Lorenzo, non è stata la sessione di hitting più edificante del mondo. Poca continuità, e qualche incertezza di troppo in risposta. Speriamo di vedere i due atleti tricolore più solidi, tenendo conto del fatto che disputeranno i loro incontri certamente sui campi principali, leggermente diversi da quelli del Tennis Garden.

Tornando alle parole di Hurkacz, ecco cos’ha detto il polacco sulla sfida con Lorenzo Musetti: “Sarà una partita avvincente. L’anno scorso Lorenzo ha disputato la migliore stagione della sua carriera e sta giocando un tennis davvero incredibile, quindi sarà una sfida entusiasmante e non vedo l’ora di affrontarla. Superficie di Madrid? Penso che mi aiuti nel gioco, è un po’ più veloce e sicuramente mi aiuta anche nel servizio“.