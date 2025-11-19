WTA Finals, Scanagatta: “Rybakina regina a sorpresa. Paolini, è stata una grande annata” [VIDEO]

Elena Rybakina è la regina delle WTA Finals 2025 giocate a Riyadh. La giocatrice kazaka vince a sorpresa il torneo che chiude la stagione, battendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Grandissimo il torneo di Elena, che ha dimostrato di poter tornare ai livelli del periodo in cui vinse Wimbledon e si propone come autentica protagonista del 2026. Termina così un’annata che ha visto grande protagonista anche l’azzurra Jasmine Paolini, capace di terminare al numero otto del mondo.

