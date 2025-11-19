Video

WTA Finals, Scanagatta: “Rybakina regina a sorpresa. Paolini, è stata una grande annata” [VIDEO]

Il commento finale del direttore dopo la conclusione del torneo di fine anno a Riyadh. Video completo al link all'interno dell'articolo

Elena Rybakina è la regina delle WTA Finals 2025 giocate a Riyadh. La giocatrice kazaka vince a sorpresa il torneo che chiude la stagione, battendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Grandissimo il torneo di Elena, che ha dimostrato di poter tornare ai livelli del periodo in cui vinse Wimbledon e si propone come autentica protagonista del 2026. Termina così un’annata che ha visto grande protagonista anche l’azzurra Jasmine Paolini, capace di terminare al numero otto del mondo.

