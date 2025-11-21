Collignon: “Ero molto teso, ho lottato fino alla fine. Spero di imparare da questa partita”

D. Verso la metà del secondo set, la televisione durante il cambio campo è venuta molto vicino al tuo volto. Sembrava che fossi piuttosto emozionato. È corretto? Come ti sentivi?

RAPHAEL COLLIGNON: Oggi è stato molto difficile. Ero molto stressato. Volevo fare bene per la squadra. Dall’inizio di quest’anno in Coppa Davis sto giocando molto bene. Volevo fare lo stesso oggi. Non sono riuscito a giocare il mio tennis, a trovare il mio ritmo. Lo stadio con tutti i tifosi italiani per lui era piuttosto impressionante. È un’icona qui. È stato difficile per me gestire la pressione. Non mi stavo divertendo come invece dovrei fare in una semifinale di Coppa Davis. È stato molto duro.

Sento di aver continuato a lottare. Verso il secondo set ho avuto qualche chance di break sul 3-2. Penso che se fossi riuscito a ottenere quel break, sarebbe davvero potuto cambiare la partita. Ma non è successo. Oggi lui è stato più forte.

D. Hai avuto una grande stagione di Coppa Davis. Cosa porterai con te per il prossimo anno da tutto quello che hai imparato quest’anno?

RAPHAEL COLLIGNON: Sì, è stato fantastico. Le prime vittorie in questa competizione. Abbiamo fatto così bene. Ho battuto tanti ottimi giocatori quest’anno. Cercherò di prendere tutta questa esperienza, anche quella di oggi con la sconfitta. Era la prima volta in uno stadio così pieno. Anche in Australia, sì, ma qui sentivo un’energia ancora maggiore dagli italiani, dal pubblico italiano. È stato difficile da gestire. Cercherò di prendere tutto il positivo che posso da questa partita e da quest’anno per essere migliore il prossimo anno.

D. Mi chiedo se nel secondo set hai avuto l’impressione che Matteo si muovesse un po’ meno brillantemente in campo, anche quando veniva a rete. Hai avuto la sensazione, non solo sul piano del campo ma proprio nel gioco, che avessi una chance?

RAPHAEL COLLIGNON: Anche all’inizio, sono solo io… non ho messo una prima di servizio. Stavo spingendo tutte le palle al centro. Gli davo colpi facili per entrare in partita.

Sento che se fossi entrato un po’ meglio in partita, sarebbe stata più competitiva per lui. Sentivo che stava sbagliando anche lui, anche se mi metteva molta pressione. Non era completamente a suo agio in campo.

Quando sono riuscito a entrare un po’ nella partita, ho avuto subito qualche occasione. Sì, oggi sono molto frustrato con me stesso, con il modo in cui ho giocato. Sono molto triste. Ma vediamo cosa può fare Zizou.

D. Riguardo allo stress che sentivi, ne hai parlato con Steve? Lui ovviamente ha molta esperienza nel giocare la Coppa Davis fuori casa. Ti ha dato qualche consiglio?

RAPHAEL COLLIGNON: Sì, sento lo stress sempre. Non è una novità. Penso sia normale. Un po’ di più in Coppa Davis perché non giochi solo per te stesso: giochi per una squadra, giochi per il tuo Paese. La pressione è un po’ più alta. Ha provato a farmi rilassare, come fa sempre. Oggi era un po’ troppo. Penso che Matteo l’abbia percepito un po’ di più rispetto ad altri avversari. Mi ha messo un po’ più pressione con il servizio. Ha cercato di farmi giocare sotto rete con il suo slice. Ha giocato in modo molto intelligente oggi. Sentiva che, sì, io stavo avvertendo la pressione. Oggi sono molto, molto triste.

D. Considerando ciò che hai appena detto su come ti sentivi, ti sei sentito anche sopraffatto durante il match? E, se è così, ti è capitato di sentirti così in altre partite?

RAPHAEL COLLIGNON: Sì, mi è già capitato. Anche contro Moutet all’inizio è stato difficile gestire la pressione. Oggi un po’ di più a causa del pubblico. Era pieno, tutto per lui, quindi è stato difficile. Non sono riuscito a entrare in partita. Nelle altre partite il mio servizio mi aveva aiutato un po’ a entrare nel match e a trovare ritmo. Oggi il mio servizio non era così buono, quindi non avevo molti punti facili per aiutarmi a entrare in partita. Penso che questo cambi molto. Oggi non mi sono divertito, ed è triste.

D. Ovviamente avete un grande spirito di squadra. Puoi darci un’idea del tipo di supporto che vi date?

RAPHAEL COLLIGNON: Non siamo solo una squadra, siamo amici. Ci sentiamo come una famiglia. Questo aiuta. Capire cosa ognuno di noi prova in campo. Cerchiamo di sostenerci a vicenda, di alzare l’energia quando sentiamo che è un momento difficile per qualcuno in campo. Saremo tutti dietro Zizou per questa partita e vediamo cosa può succedere.