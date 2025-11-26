Serie A

Serie A1 maschile e femminile, online il nuovo appuntamento di ‘UbiNews’

I nomi delle finaliste di A1 maschile e femminile che si contenderanno lo scudetto

Di Paolo Pinto
È online il nuovo appuntamento con UbiNews, l’approfondimento di Ubitennis.com, diretto da Ubaldo Scanagatta, dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile. In questa edizione i nomi e gli approfondimenti sulle finaliste per lo Scudetto.

