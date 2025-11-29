A1 femminile: domenica il ritorno dei play-out

Saranno necessarie due imprese per ribaltare i risultati di domenica scorsa. A cominciare dal Tennis Beinasco, campione d’Italia nel 2018, che ospita il TC Padova Argos, semifinalista dodici mesi fa, forte del “cappotto” (4-0) dell’andata in terra veneta. Il team torinese può contare su Di Sarra, Ruggeri, Rossi, Canavese, sulla slovena Jakupovic e sulla rumena Bara: il club veneto ha in rosa Serban, Gasparini, Luciano, la belga Benoit, la spagnola Lazaro Garcia e la lettone Semenistaja.

Salvezza ad un passo per il TC Parioli, tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, che all’andata si è imposto per 3-1 sul campo del TC Prato, appena ritornato nel massimo campionato dopo averlo dominato tra il 2013 ed il 2019 con cinque titoli. Il club capitolino può schierare Rosatello, Gandolfi, Ferro, Lombardo, la croata Lukas e la polacca Falkowska, mentre il team toscano si affida a Stefanini, Tatiana Pieri, Ricci, Turini e la rumena Dinu.

Questo il programma di domenica 30 novembre (inizio ore 10):

Play-out/salvezza (gare di ritorno)

Tennis Beinasco – TC Padova Argos (andata 0-4)

TC Parioli – TC Prato (andata 3-1)