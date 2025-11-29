A1 maschile: domenica ci si gioca la salvezza

Sogna la “matricola” Tennis Comunali Vicenza che dopo il pareggio di domenica scorsa in terra toscana contro il TC Sinalunga, vincitore dello scudetto tre anni fa, può contare sul fattore campo per garantirsi un posto in A1 anche per il prossimo anno. I veneti possono contare su Picchione, Bosio, Battiston, Peruffo, Bertuzzo, Massimiliano e Simone Fucile. I toscani si affidano a Gigante, Serafini, De Marchi, Vanni, De Michele ed allo slovacco Kovalik.

Decisamente migliore la situazione del TC Rungg/Sudtirol, finalista dodici mesi fa, al quale basta un pareggio contro il Park Tennis Club Genova (semifinalista nel 2024) dopo la vittoria dell’andata per 4-2 in Liguria. Gli altoatesini possono schierare Agamenone, Weis, Napolitano, Toffanin, Figl, Bortolotti ed il belga Geerts. Nel team ligure ci sono Fonio, Mager, Sorrentino, Miletich, Ceppellini ed il belga Coppejans.

Grande equilibrio anche nella sfida tra CT Vela Messina, campione d’Italia nel 2023, e l’altra “matricola” CT Zavaglia dopo il pareggio (3-3) della gara di andata a Ravenna. I siciliani possono schierare Fausto e Giorgio Tabacco, Varsalona, Bombara, Egitto e l’elvetico Paul, mentre i romagnoli possono contare su Caniato, Bagnolini, Satta, Valletta, Mucciarella e sul bosniaco Fatic.

Infine il CT Palermo ospita lo Junior Tennis Perugia, altro team appena salito in A1, forte del successo per 4-2 dell’andata in terra umbra. Per i siciliani in campo Piraino, Potenza, Mineo Mineo, Trinceri, Surano ed il tedesco Oetzbach: il team umbro si affida invece a Passaro, Gerini, Giannessi Gilberto e Giulio Casucci, e all’olandese Slump.

Questo il programma di domenica 30 novembre (inizio ore 10):

Play-out/salvezza (gare di ritorno)

Tennis Comunali Vicenza – TC Sinalunga (andata 3-3)

TC Rungg/Sudtirol – Park Tennis Club Genova (andata 4-2)

CT Vela Messina – CT Zavaglia inizio ore 9 (andata 3-3)

CT Palermo – Junior Tennis Perugia inizio ore 9 (andata 4-2)