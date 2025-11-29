Nadal premiato a Maiorca: “Un orgoglio per le Baleari e per la Spagna”

La carriera del leggendario Rafael Nadal Parera è oramai tramontata da oltre un anno, e nonostante ciò, il 22 volte Slam continua a ricevere onorificenze. Prima del match di Liga tra Mallorca e Osasuna, l’ex tennista spagnolo è stato insignito del “Dimoni D’Honor”, premio nato con l’intento di rendere omaggio a quelle personalità delle Isole Baleari che, grazie alla loro eccellenza, alla loro carriera e ai loro valori, hanno lasciato un segno importante nella società e incarnano lo spirito maiorchino. Il club spagnolo ha così voluto rendere merito a Rafa: “Il suo spirito di superamento, il suo impegno, la sua umiltà e la sua straordinaria carriera lo hanno reso una figura ammirata in tutto il mondo e un orgoglio per Maiorca e per la Spagna”.

La stella di Manacor ha condiviso il rettangolo di gioco, per qualche istante, con i calciatori del Club, e prima che iniziasse il caldo scontro con l’Osasuna, Rafa si è messo in posa affianco agli undici titolari del Mallorca, visibilmente emozionati in virtù della presenza di uno degli sportivi più forti di tutti i tempi.