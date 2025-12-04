Da Pietrangeli all’effetto Sinner, il ruolo del commentatore TV e l’equilibrio tra tennis in chiaro e a pagamento: intervista a Federico Ferri di Sky

Nove dei dieci match più visti su Sky hanno Jannik Sinner come protagonista, ma il match di tennis più visto su Sky non vede Sinner in campo. Nella lunga intervista con Federico Ferri, direttore di Sky, Ubaldo Scanagatta si è partiti da Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, per arrivare a Jannik Sinner, a quanto è cambiato il suo rapporto con i media durante gli anni. Si è parlato anche del ruolo del commentatore, dalla vicenda che ha coinvolto Elena Pero, criticata per la sua imparzialità durante il commento dei match degli italiani, al se è giusto che un commentatore tifi per il tennista italiano.

I cinque match di tennis più visti su Sky

1° finale Wimbledon 2021 (Djokovic-Berrettini)

2° finale Masters 1000 Miami 2024 (Sinner-Dimitrov)

3° finale US Open 2025 (Sinner-Alcaraz)

4° finale Wimbledon 2025 (Sinner-Alcaraz)

5° finale ATP Finals 2025 (Sinner-Alcaraz)

Gli ascolti del tennis femminile rispetto a quello maschile

“Avere solo Jasmine Paolini come top player in questo momento storico del tennis italiano non aiuta, ma le partite di Serena Williams avevano ascolti paragonabili a quelli del tennis maschile. C’è margine per crescere, servirebbero altre tenniste come Jasmine Paolini”.

Come è cambiato Sinner nelle interviste

“L’intervista ocn Sinner è quella che mi ha coinvolto di più, si è creata una certa ricorrenza grazie alla sua disponibilità. Ho trovato qualche differenza rispetto alla prima intervista, nel 2022, lo scopo allora era cercare di far emergere la sua persona al di fuori del campo da tennis. All’epoca l’ho trovato molto sveglio ma ancora un po’ frenato, molto legato all’ambito del campo, era estremamente discreto. Dopo si è creato un rapporto professionale durante l’intervista che mi ha sorpreso per un motivo particolare: che lui dà una considerazione alla persona con cui sta parlando enorme, e si siede sulla sedia pensando di fare il meglio possibile, come quando gioca. Non è mai annoiato, distante, distratto. Nell’ultima intervista, che ha avuto un riscontro enorme, ho trovato che c’era anche un piacere e una voglia da parte sua nel descriversi, anche con modalità di espressione molto raffinate”.

I personaggi più divertenti da intervistare

“Un ospite che non abbiamo ancora mai avuto è Daniele De Rossi, a me piacciono quelli che parlano bene anche dal punto di vista linguistico e che non sono mai banali. Ce ne sarebbero tanti altri, nell’ambito del tennis ci piacerebbe fare un Buffa Talks con Rafael Nadal, non cito neanche Federer, ci mancherebbe”.

“Anzitutto bisogna vedere da chi vengono le critiche, il mondo visto attraverso i social racchiude tanto odio a prescindere solo per il fatto che si è liberi di dire la propria su tutto, manca lucidità, commenti del genere non possono che essere ignorati. Accusare Elena Pero di tifare per Alcaraz è sbagliato, non è perché Sinner è il più grande tennista italiano non si possano apprezzare anche gli altri campioni. Questa gente va ignorata”.

Sulla preoccupazione del tennis in chiaro per legge

“Non c’è preoccupazione, è stata Sky stessa a scegliere di calibrare un rapporto tra tennis in chiaro e tennis a pagamento in maniera bilanciato, la finale di Wimbledon è stata mandata in chiaro su TV8, si può trovare un bilanciamento, bisogna rispettare la pay tv, chi paga i diritti e punta sulla qualità per l’abbonato”.