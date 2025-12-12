ATP Awards, Sinner tris da record: è ancora il Preferito dai fan

L’ATP ha ufficializzato, attraverso il proprio sito, la terza affermazione consecutiva di Jannik Sinner nel premio di Giocatore Preferito dai Fan. Un riconoscimento che suggella una stagione già memorabile per l’azzurro, capace di chiudere il 2025 con sei titoli e una continuità di rendimento impressionante. Il pubblico, ancora una volta, ha scelto lui: un segnale ulteriore del posto ormai stabile che Sinner occupa nel cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Nel messaggio diffuso dall’ATP, l’italiano ha voluto ringraziare direttamente i tifosi: “Grazie mille per aver votato per me. Vincere ancora una volta il premio come Giocatore Preferito dai Fan significa tutto per me, soprattutto grazie a voi”. Sinner ha poi aggiunto parole che restituiscono bene la dimensione emotiva del suo 2025: “È stato un anno molto intenso, ma voi mi date così tanta energia e amore, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. Per noi tennisti è la sensazione migliore, quindi grazie di cuore”.

La stagione era iniziata con la difesa del titolo all’Australian Open, preludio a un’annata in cui Sinner ha raggiunto la finale in dieci dei dodici tornei disputati. Il momento più iconico non poteva che arrivare sull’erba di Wimbledon, dove l’azzurro ha superato Carlos Alcaraz in finale, conquistando il suo primo trofeo all’All England Club e coronando un percorso che aveva già mostrato segnali di grande solidità nei mesi precedenti.

Il finale di stagione è stato poi un vero e proprio dominio: Sinner ha chiuso da numero 2 del mondo, alle spalle di Alcaraz, firmando quindici vittorie consecutive tra Vienna, Parigi-La Defense e le Nitto ATP Finals. A Torino, per il secondo anno di fila, non ha lasciato per strada nemmeno un set, confermando una capacità di gestione dei grandi palcoscenici sempre più da fuoriclasse. Nel suo messaggio, l’azzurro ha voluto guardare anche al futuro: “Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno, e ci vediamo molto, molto presto.”

Per Sinner, quella con gli ATP Awards è ormai una lunga consuetudine: Newcomer of the Year nel 2019, Most Improved Player e Fans’ Favourite nel 2023, poi nel 2024 l’approdo al riconoscimento come ATP No. 1 presented by PIF. Il 2025 aggiunge un nuovo capitolo a una carriera in costante ascesa, resa ancora più significativa dal rapporto speciale con i tifosi. Un legame che, come dimostra questo ennesimo premio, continua a crescere insieme ai risultati.