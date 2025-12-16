A 28 anni si ritira Zapata Miralles, fu semifinalista a Buenos Aires con Alcaraz

A 28 anni compiuti si ritira Bernabe Zapata Miralles, tennista spagnolo capace di raggiungere la posizione numero 37 della classifica ATP nel maggio 2023; nel corso della sua carriera Zapata ha saputo raggiungere per due volte la semifinale di un torneo del circuito maggiore, a Buenos Aires e a Rio de Janeiro, in entrambi i casi nel febbraio del 2023. In Argentina fu fermato da Carlos Alcaraz, in Brasile da Cameron Norrie.

Nel suo post su Instagram l’atleta iberico si esprime così: “cari amici, dopo un periodo di riflessioni vi annuncio che ho deciso di porre termine alla mia carriera di tennista professionista. Per prima cosa voglio chiedere scusa per ogni mancanza di rispetto che ho avuto in tutti questi anni, il tennis richiede molta fatica e ti spinge ai limiti, credo di non essere stato corretto in molte occasioni con quanti erano attorno a me. Non sono più disposto ad accettare i sacrifici che chiede questo sport, non ho più la fame di cui un tennista ha bisogno per provare a migliorarsi”.

Nel 2025 Bernabe ha giocato solamente nel circuito minore, dove ha saputo vincere a Mataro lo scorso maggio, ma dove ha infilato una serie di quattordici sconfitte, filotto negativo che interrompe con il post appena riportato.