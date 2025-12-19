Una straordinaria immagine di Jasmine Paolini vince il premio ITF Tennis Photograph of the Year 2025

Un’immagine di Jasmine Paolini, catturata attraverso le corde della sua racchetta, è stata eletta ITF Tennis Photograph of the Year 2025. Lo scatto vincitore porta la firma del fotografo australiano Ray Giubilo ed è stato realizzato durante il match di primo turno degli US Open 2025 contro Destanee Aiava.

La fotografia immortala Paolini in un istante di perfetta sincronia: ripresa da bordo campo, sotto il player box dell’azzurra, mostra il cambio di direzione della giocatrice a metà scambio, con il volto incorniciato dall’ovale della racchetta. Occhi e bocca risultano allineati con le geometrie del logo sulle corde, creando un’immagine di forte impatto visivo e narrativo.

Lo scatto ha riscosso grande successo sui social media ed è valso a Giubilo il primo premio da 3.000 dollari.

Jasmine Paolini 🇮🇹 unleashes a forehand in one of the standout images from this year’s US Open. Captured by Ray Giubilo (Australia) the winning shot earns the top prize of $3,000 USD. pic.twitter.com/H6KLNZPYMv — ITF (@ITFTennis) December 19, 2025

Il secondo posto è andato al fotografo francese Loic Wacziak, autore di un’immagine dinamica che ritrae Corentin Moutet in volo durante il match di secondo turno contro Alexander Bublik al Rolex Paris Masters, mentre perde una scarpa nel tentativo di raggiungere la palla. Premio: 1.000 dollari.

Al terzo posto si è classificato Zhong Zhi (Cina), con una fotografia scattata a Guangzhou durante una finale giovanile, che cattura due giovani tennisti intenti a seguire con intensità il lancio della moneta prima dell’incontro. Premio: 500 dollari.

Le immagini vincitrici e le altre selezionate nella top 10 sono state scelte da una giuria composta dal presidente ITF David Haggerty, dalla due volte campionessa Slam Garbiñe Muguruza e dal fotografo di tennis Paul Zimmer.

Tra gli scatti finalisti figurano scene provenienti da ogni angolo del mondo: dal beach tennis ai momenti più intensi di Wimbledon, fino ai festeggiamenti della nazionale italiana di Coppa Davis dopo il terzo titolo consecutivo, celebrato davanti al pubblico delle Final 8 di Bologna.