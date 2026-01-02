United Cup: Baez e Sierra firmano il primo successo argentino, Spagna battuta all’esordio

S. Baez b. J. Munar 6-4 6-4

L’Argentina parte con il piede giusto nella United Cup e a Perth conquista la prima vittoria del torneo superando la Spagna nel Gruppo A. Decisivi i successi in singolare di Sebastian Baez e Solana Sierra, che permettono all’albiceleste di sognare, per la prima volta in tre partecipazioni, l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Ad aprire ufficialmente la nuova stagione dell’ATP Tour è stato Sebastian Baez, numero 45 del mondo, al debutto nella competizione. L’argentino ha regolato Jaume Munar con un solido 6-4 6-4 in un’ora e 43 minuti, portando i suoi sull’1-0. Match ben gestito dal 24enne di Buenos Aires, che dopo un avvio equilibrato ha piazzato il break decisivo sul 4-4 del primo set, per poi chiudere senza tentennamenti. Nel secondo parziale Baez ha mostrato grande lucidità, recuperando immediatamente un break di svantaggio e salvando quattro delle sei palle break affrontate complessivamente.

“Mi sono goduto ogni momento in campo, è bellissimo conquistare un punto così per l’Argentina”, ha spiegato Baez al termine del match. Per lui si tratta del primo successo contro un Top 50 da febbraio scorso, quando batté Mariano Navone nel cammino verso il titolo di Rio.

S. Sierra b. J. Bouzas Maneiro 6-4 5-7 6-0

A sigillare la vittoria ci ha poi pensato Solana Sierra, protagonista assoluta del confronto. La numero 66 WTA ha superato Jessica Bouzas Maneiro (n.41) con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 al termine di una battaglia di 2 ore e 2 minuti, dimostrando grande forza mentale. Dopo aver sprecato un vantaggio di 5-2 nel secondo set ed essere stata a due punti dalla vittoria in due occasioni, la 21enne argentina ha reagito in modo impeccabile, dominando il terzo parziale e lasciando per strada appena otto punti.

Una prova di maturità che vale la terza vittoria in carriera contro una Top 50 e la conferma di un percorso di crescita sempre più evidente. “È stata una partita durissima. Sono orgogliosa di come ho continuato a lottare dopo il secondo set. Rappresentare l’Argentina in una settimana così speciale è bellissimo”, ha dichiarato alla fine dell’incontro.

Infine, nel doppio misto, la coppia composta da Andreozzi/Carle ha regolato il tandem iberico formato da Cavalle-Reimers/Cervantes con il punteggio di 7-6(6) 6-2.