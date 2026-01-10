United Cup, Svizzera-Belgio 2-1: Bencic e Paul vincono il doppio misto, elvetici in finale

La semifinale di United Cup tra Svizzera e Belgio si è confermata equilibrata, intensa e ricca di colpi di scena, con l’esito deciso solo al doppio misto – grazie alla coppia composta da Belinda Bencic e Jakub Paul – dopo che i singolari avevano lasciato il punteggio sull’1-1. Con questa vittoria, la Svizzera vola in finale, confermando la forza del gruppo e la centralità di una Bencic semplicemente dominante, capace di fare la differenza in singolare e in doppio nei momenti più delicati della gara.

United Cup, semifinale: Belgio vs Svizzera 2-1

Bencic non sbaglia: Svizzera avanti

Ad aprire il confronto è stata Belinda Bencic, autentica trascinatrice della formazione elvetica, che ha superato Elise Mertens al termine di una battaglia di 2 ore e 37 minuti: 6-3 4-6 7-6(0) il punteggio finale a favore della nativa di Flawil. La giocatrice svizzera ha mostrato ancora una volta solidità mentale nelle fasi più importanti della gara, dominando completamente il tie-break decisivo senza concedere nemmeno un punto. Un successo pesante, che ha permesso alla Svizzera di portarsi in vantaggio e che conferma lo straordinario stato di forma di Bencic, ancora imbattuta in questa edizione della competizione: 7 vittorie complessive, con un perfetto 4-0 nei singolari e 3-0 nel doppio.

Bergs regola Wawrinka: tutto rimandato al doppio misto decisivo

La risposta del Belgio non si è fatta attendere ed è arrivata nel secondo singolare grazie a Zizou Bergs (numero 42 ATP), che ha firmato il punto del pareggio superando Stanislas Wawrinka con il punteggio di 6-3 6-7 6-3. Dopo un primo set gestito con una certa autorevolezza, Bergs ha saputo resistere al ritorno dell’esperto campione svizzero, che ha portato il match al terzo set, prima di cedere nuovamente l’iniziativa. Una vittoria di grande peso specifico per il belga, che ha rimesso tutto in discussione e rimandato ogni verdetto al doppio misto, decisivo per stabilire quale delle due nazioni conquisterà un posto in finale. Ancora una volta, la United Cup dimostra quanto il formato a squadre sappia esaltare tensione, strategia e nervi saldi fino all’ultimo punto.

Svizzera in finale: decisivo il doppio misto

A decretare il team finalista è stato quindi il doppio misto, dove la Svizzera ha schierato Belinda Bencic e Jakub Paul, opposti a Elise Mertens e Zizou Bergs.

Dopo un avvio convincente degli elvetici (6-3), il Belgio ha reagito con forza pareggiando i conti nel secondo set (0-6), trascinando la sfida al match tie-break. Qui, però, è emersa ancora una volta la leadership di Bencic: la coppia svizzera si è imposta 10-5, conquistando il punto decisivo e il pass per la finale. Numeri impressionanti per Belinda Bencic, vera MVP della semifinale e dell’intera competizione: la svizzera sigilla la settimana con 8 vittorie e nessuna sconfitta complessiva, confermandosi decisiva in ogni incontro disputato. Inoltre, in coppia con Jakub Paul, ha mantenuto un percorso perfetto nel doppio misto, salendo a 4 successi su 4 insieme.