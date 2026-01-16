Australian Open, esibizioni: Berrettini non gioca contro Cobolli, riparte Sinner

L’Opening Week di Melbourne perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Matteo Berrettini ha infatti deciso di ritirarsi dall’esibizione targata Red Bull, nella quale avrebbe dovuto affrontare Flavio Cobolli, lasciando anzitempo la Rod Laver Arena. L’azzurro non si sentiva al meglio e ha preferito non correre rischi a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2026, scegliendo la via della prudenza in un momento chiave della stagione. Una rinuncia che toglie spettacolo al pubblico, ma che rientra in una gestione sempre più attenta del fisico, con Matteo che dovrà essere tirato a lucido in vista del tostissimo esordio contro Alex de Minaur.

🚨 Matteo Berrettini si ritira dall'esibizione Red Bull!



Avrebbe dovuto giocare contro Flavio Cobolli ma non si sentiva bene e ha preferito lasciare la Rod Laver Arena. pic.twitter.com/VL9FXvcndC — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 16, 2026

Nella stessa giornata, a prendersi la scena è stato invece Jannik Sinner, impegnato nella sua prima uscita ufficiale a Melbourne. Il numero uno italiano ha superato Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 4-6 10-4, in un match di esibizione comunque intenso. Un set per parte e un super tie-break finale che hanno dato indicazioni utili, soprattutto sul ritmo e sulla condizione, in vista dell’imminente debutto nel primo Slam dell’anno.