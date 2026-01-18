Australian Open, Andreeva: “Sono un’altra persona rispetto a prima”

La baby star Mirra Andreeva è atterrata a Melbourne con i migliori propositi. Appena prima dello Slam australiano, ha trionfato nel WTA 500 di Adelaide battendo in finale l’altrettanto talentuosa Mboko – classe 2006 -, e dopo l’eliminazione agli ottavi dello scorso anno, vorrà certamente migliorare il suo risultato nell’Happy Slam, dove debutterà contro Donna Vekic. Nel corso del Media Day, la russa ha parlato del lavoro effettuato in off-season, e di quanto sia cambiata rispetto a pochi mesi fa.

D. Mi chiedo se quest’inverno ci sia stata una riunione per decidere cosa cambiare e cosa modificare.

Mirra Andreeva: “Prima di iniziare la pre-season, io e Conchita abbiamo parlato e abbiamo discusso di un paio di cose che vogliamo migliorare, su cui vogliamo lavorare.

E sì, abbiamo fatto una breve riunione solo per parlare di ciò che io ritengo di dover migliorare, di ciò che lei ritiene che io debba migliorare, e poi abbiamo semplicemente iniziato ad allenarci. È stata una preparazione lunga e positiva, ma penso che, da quello che ho visto negli ultimi due giorni, non sia andata male. Ha funzionato”.

D. Una questione di mentalità o di tennis?

Mirra Andreeva: “Penso entrambe le cose perché se ti concentri solo sul tennis e non sulla tua mente, allora non funzionerà davvero. Quindi devi trovare un equilibrio tra queste due cose”.

D. Hai guardato i video di te stessa di ottobre, quando eri arrabbiata in campo? Cosa ne pensi di quella persona rispetto a quella che abbiamo visto questa settimana?

Mirra Andreeva: “Prima di iniziare a lavorare sodo, ho guardato anche i video delle mie ultime partite della pre season. E sì, posso dire che c’è un’enorme differenza tra quello che facevo in campo allora, in quei tornei in Cina, e come ho giocato e come sono stata in campo anche ieri. Durante la pausa stagionale abbiamo parlato molto, abbiamo lavorato molto sia dal punto di vista tennistico che mentale.

Quindi mi sento come se fossimo due persone diverse se confronto me stessa ora con me stessa a ottobre. Ma spero solo di riuscire a mantenere questo tipo di mentalità il più a lungo possibile perché ora mi sento, soprattutto con la vittoria, sempre più sicura di ciò che faccio in campo. Ovviamente, quando ti senti sicura, cerchi di più i tuoi colpi, sei più coraggiosa in campo. Quindi spero solo di riuscire a mantenere questa mentalità per molto tempo”.

D. Perché pensi che in quel momento il gioco ti rendesse così triste?

Mirra Andreeva: “Beh, probabilmente era più perché non riuscivo a soddisfare le aspettative che avevo riposto in me stessa. Mi aspettavo di giocare meglio ad un certo punto. Ho visto che non funzionava e che non stavo giocando bene come pensavo. Ovviamente ho iniziato ad arrabbiarmi con me stessa e poi, non so, quando un avversario gioca bene o tu sbagli un altro colpo, tutte queste cose si trasformano in una grande palla di neve che continua a rotolare e rotolare e rotolare. A un certo punto devi davvero trovare un modo per sfuggire, per allontanarti, affinché quella palla di neve non ti schiacci”.

D. Una delle caratteristiche uniche del tennis è che condividi lo spogliatoio con i giocatori contro cui poi vai a giocare. È mai imbarazzante o strano? Non so, magari batti qualcuno e i vostri armadietti sono uno accanto all’altro.

Mirra Andreeva: “Beh, quando vinco, quando batto l’altra persona, e poi ci incontriamo negli spogliatoi, e i nostri armadietti sono uno accanto all’altro, mi sento un po’ in imbarazzo, mi sento a disagio. Ma quando perdo, non mi importa. Quando perdo, penso che forse dovrebbe essere lei a sentirsi a disagio. Se perdo, non mi importa chi mi sta intorno, faccio semplicemente quello che devo fare. Probabilmente sarò arrabbiata, guarderò il pavimento, poi farò le mie cose e me ne andrò. Sì, quando vinco, è come se cercassi, non so, di stare zitta, di non essere troppo felice davanti alla persona che ho battuto”.