Australian Open, Fery: “Condizioni di Cobolli? Non gli prestavo molta attenzione”

L’avventura aussie di Flavio Cobolli è terminata anzitempo, a causa di un malessere allo stomaco che lo ha costretto ad usare un cilindrata minore rispetto a quella alla quale siamo abituati. Ad approfittare delle condizioni di Cobolli è stato lo scaltro inglese Arthur Fery, sbarcato per la prima volta in main draw a Melbourne. Il sentimento di rammarico dell’azzurro si oppone allo sfrenato entusiasmo del britannico, che prima d’ora aveva sconfitto soltanto Alexei Popyrin – sul manto erboso di Wimbledon – come tennisti dentro la Top 50. Al secondo turno affronterà l’esame Thomas Etcheverry.

D. Sul campo ti è stato chiesto della questione del numero 20 del seeding. Mi chiedo come sia rispetto alla vittoria a Wimbledon.

Arthur Fery: “È molto diverso perché è all’estero. È uno Slam lontano da Wimbledon. Voglio dire, testa di serie numero 20, giocatori completamente diversi. Quindi, sì, ovviamente quando vedi il tabellone, giochi contro una testa di serie, sai che devi dare il meglio di te per passare il turno. Forse è stata una cosa positiva anche per me sapere che dovevo giocare davvero bene e dare il meglio di me oggi per avere una possibilità. Penso di averlo fatto. Mi sono sentito davvero a quel livello“.

D. Era chiaramente in difficoltà dal punto di vista fisico. In quale momento te ne sei accorto e sei stato fiero di aver approfittato della situazione per muoverti e trarne vantaggio?

Arthur Fery: “Non gli prestavo molta attenzione. Ovviamente all’inizio aveva i fisioterapisti che lo assistevano dentro e fuori dal campo. Sapevo che aveva problemi allo stomaco. Ma poi mi ha strappato alcuni game e si è motivato. Non potevo fare nulla per il suo stato fisico. Ho cercato solo di concentrarmi su me stesso, di giocare al meglio e di dare il massimo in ogni momento”.

D. A Wimbledon esiste una sorta di stereotipo secondo cui gli inglesi riescono a ottenere buoni risultati sull’erba, causando qualche sorpresa. Quanto è soddisfacente dimostrare di poterlo fare anche qui, fuori dal Regno Unito, su un campo in cemento?

Arthur Fery: “Molto soddisfacente. Ero già felice di essermi qualificato qui per la prima volta alle qualificazioni di uno Slam. E ora sono orgoglioso di superare le qualificazioni e vincere un turno. Voglio dire, speravo che a un certo punto sarei stato in grado di giocare altri Slam senza bisogno di wild card. Quindi questo è sicuramente un buon passo avanti per la mia carriera”.

D. E in generale, cosa ti rende più felice del modo in cui il tuo gioco si confronta con quello dei migliori giocatori?

Arthur Fery: “Sì, mi sento davvero molto fiducioso. Sento che non devo esagerare per giocare con ragazzi come loro.

Con Prizmic nelle qualificazioni e Cobolli oggi, mi sono sentito davvero bene a stare al loro passo. Sento di poter riprodurre quel livello”.