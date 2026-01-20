Australian Open: cadono Fernandez e Joint, Keys avanza col brivido

Ultima giornata di primi turni quella del 20 gennaio a Melbourne Park, con alcune sorprese rilevanti e diversi esordi solidi. Continuano a cadere teste di serie all’Australian Open (anche se non in grandissima forma, come Joint e Fernandez), mentre tra i nomi più noti avanzano Madison Keys e Karolina Pliskova, tornata in campo dopo l’infortunio alla caviglia maturato a New York nel 2024 che praticamente non le ha dato pace fino ad oggi.

L’indonesiana Janice Tjen ha firmato uno dei risultati più clamorosi di giornata, battendo Fernandez con il punteggio di 6-2, 7-6(1). Tjen – alla sua prima partecipazione a Melbourne – è diventata così la prima giocatrice indonesiana a vincere un match nel main draw dell’Australian Open dal 1998. Quasi in contemporanea, la 18enne Tereza Valentova ha fatto infrangere i sogni di casa: la ceca ha sconfitto Maya Joint, in una bella sfida fra teenagers, con un doppio 6-4 in 92 minuti. Joint, 19 anni, prima australiana testa di serie a Melbourne dai tempi di Ash Barty nel 2022, ha sbagliato troppo nei momenti chiave di entrambi i set, cedendo contro l’aggressività della giovane avversaria.

A mitigare la delusione del pubblico di casa ci ha pensato una wild card australiana. La 20enne Taylah Preston, infatti, ha centrato la prima vittoria in carriera in un Major superando la cinese Zhang Shuai con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. La vittoria di Preston (n. 161 WTA) vendica peraltro una sconfitta subita due settimane fa nelle qualificazioni di Brisbane proprio da Zhang.

Australian Open, riecco Keys

Ha rischiato grosso ma continua la sua corsa la campionessa in carica, Madison Keys. L’americana, nona testa di serie, ha dovuto rimontare un avvio difficilissimo contro l’ucraina Oleksandra Oliynykova, prima di imporsi 7-6, 6-1. Keys si è trovata sotto 0-4 nel primo set, destabilizzata dal gioco difensivo e dai moonball della sua avversaria, e ha commesso molti errori gratuiti. Nel tie-break la detentrice del titolo ha salvato due set point (era sotto 4-6) con una serie di potenti colpi vincenti, riuscendo a spuntarla per 7-6 (6). Scampato il pericolo, Keys ha poi dominato il secondo parziale in appena 28 minuti, allungando a otto la striscia di vittorie consecutive a Melbourne. Al secondo turno la statunitense affronterà un derby contro Ashlyn Krueger, 21enne connazionale: quest’ultima ha infatti superato senza patemi la qualificata ceca Sara Bejlek per 6-3, 6-3 in 1h21.

Torna a sorridere anche l’ex numero uno del mondo Karolina Pliskova, al rientro dopo un lungo infortunio. La 33enne ceca (non testa di serie) ha prevalso sull’americana Sloane Stephens – campionessa US Open 2017 battendo proprio Madison Keys, attuale detentrice dell’Australian Open – con il punteggio di 7-6(7), 6-2. Pliskova era volata sul 5-1 nel primo set, ma ha poi subito la rimonta di Stephens fino al tie-break, dove ha dovuto annullare un set point prima di aggiudicarsi la frazione iniziale per 9 punti a 7. Ritrovata la fiducia, la giocatrice di Praga ha controllato il secondo set e si è assicurata un posto al secondo turno, dove la attende proprio la sorpresa Tjen.

Gli altri risultati

Negli altri incontri, la francese Varvara Gracheva (n.74 WTA) ha staccato il passaggio di turno battendo la svizzera Viktorija Golubic in tre set (6-1, 2-6, 6-1). La ceca Katerina Siniakova (n.45 WTA in singolare) non ha avuto problemi all’esordio: la ceca, specialista del doppio, ha liquidato in un’ora la ungherese Panna Udvardy con un netto 6-1, 6-2. Avanza anche la qualificata ceca Linda Fruhvirtova (20 anni), che ha eliminato la neozelandese Lulu Sun 6-3, 7-5 dopo aver rimontato uno svantaggio di 1-3 nel secondo set. Fruhvirtova, ex top 100 in cerca di rilancio, affronterà al prossimo turno la connazionale Valentova. Infine, in un match tra giocatrici non teste di serie, la cinese Wang Xinyu ha confermato i favori del pronostico superando l’ucraina Anhelina Kalinina 6-3 6-3.