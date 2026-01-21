Ranking

Classifica WTA: Cocciaretto vicina alla top 50, Paolini scende al n.8

In salita di una posizione anche le due protagoniste della finale dell’Adelaide International, Mirra Andreeva e Victoria Mboko

Di Claudio Gilardelli
Elisabetta Coccaretto - WTA Hobart 2026 (foto Instagram @WTA)
Elisabetta Coccaretto - WTA Hobart 2026 (foto Instagram @WTA)

La proverbiale calma prima della tempesta. In attesa di capire come il primo Slam della stagione ridisegnerà i rapporti di forza ai vertici, la classifica odierna registra pochi scossoni. L’apertura è doverosamente dedicata a Elisabetta Cocciaretto, straordinaria vincitrice del WTA 250 Hobart International partendo dalle qualificazioni. L’azzurra risale fino alla posizione n.56, recuperando ben 24 posti e riavvicinandosi alla top 50. Nella classifica virtuale, però, Elisabetta è già intorno al n.47, questo lunedì. Fino a giugno, quando dovrà difendere la semifinale raggiunta sull’erba del Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch, non ha grandi punti da difendere, ad eccezione, forse, dei 54 conquistati ai quarti del Transylvania Open di Cluj-Napoca. Di conseguenza, non sarebbe azzardato immaginare una Cocciaretto stabilmente nella top 50 durante la prima parte della stagione. Un risultato che, finalmente, ci riporterebbe ad avere due rappresentanti nelle prime cinquanta del mondo.

Guardando alle zone alte, in top 10 si segnala un solo movimento. Si tratta di Mirra Andreeva che, grazie al successo nel WTA 500 Adelaide International, guadagna una posizione e sale al n.7, superando – purtroppo – la nostra Jasmine Paolini, oggi al n.8. Una sola variazione anche in top 20, dove Victoria Mboko (+1, n.16), dopo la finale persa contro Andreeva, si consola ritoccando il best ranking.

Appena fuori dalle prime venti, nuovo miglior piazzamento anche per Iva Jovic, che grazie alla finale di Hobart, raggiunta dopo la semifinale di Auckland di una settimana fa, sale al n.27. Recupera cinque delle otto posizioni perse sette giorni fa Daria Kasatkina (n.43), mentre Tereza Valentova compie un balzo di sei posti fino al n.54. Oltre a Cocciaretto, tra le protagoniste in ascesa di questa settimana spiccano Kimberly Birrell (+31, n.76) e Yulia Putintseva (+11, n.94).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010990
20Iga Swiatek208328
30Coco Gauff206423
40Amanda Anisimova216320
50Elena Rybakina235850
60Jessica Pegula235453
7+1Mirra Andreeva204731
8-1Jasmine Paolini194267
90Madison Keys194111
100Belinda Bencic203512
110Ekaterina Alexandrova263375
120Elina Svitolina172856
130Linda Noskova242641
140Clara Tauson242530
150Emma Navarro252515
16+1Victoria Mboko232447
17-1Naomi Osaka192366
180Liudmila Samsonova232122
190Karolina Muchova172083
200Marta Kostyuk191983
210Elise Mertens231956
22+0Diana Shnaider261953
23-1Leylah Fernandez271821
240Jelena Ostapenko211741
250Qinwen Zheng151728
260Paula Badosa181676
27+3Iva Jovic221671
28-1Dayana Yastremska231610
290Emma Raducanu241607
30-2Sofia Kenin261567
31+1Maya Joint291549
32-1Veronika Kudermetova211517
330Anna Kalinskaya231511
340Marketa Vondrousova161446
35+2Jaqueline Cristian261427
36-1Lois Boisson211351
37-1Mccartney Kessler261335
380Ann Li261316
390Eva Lys231303
400Jessica Bouzas Maneiro241262
410Sorana Cirstea241249
420Tatjana Maria341232
43+5Daria Kasatkina231227
44+1Marie Bouzkova231225
45+1Katerina Siniakova251215
46-3Xinyu Wang251197
47-3Anastasia Pavlyuchenkova181185
48-1Laura Siegemund201171
490Alexandra Eala281159
50+3Magda Linette251157

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Abbiamo già sottolineato i movimenti di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, ma oggi ci sono anche altre giocatrici che si fanno notare: Lisa Pigato (+47, n.191), che entra per la prima volta in top 200 grazie alla vittoria di un ITF a Nonthaburi, Dalila Spiteri (+46, n.287), fresca campionessa a Buenos Aires e Martina Colmegna (+36, n.373), fermata un’altra volta in finale nell’ITF di Nairobi.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
8-1Jasmine Paolini194267
56+24Elisabetta Cocciaretto291099
107-1Lucia Bronzetti30728
1390Lucrezia Stefanini29518
165-1Nuria Brancaccio22430
191+47Lisa Pigato23374
215-1Silvia Ambrosio28336
226-1Camilla Rosatello22325
230-2Jessica Pieri27318
236-2Tyra Caterina Grant20309
287+46Dalila Spiteri20236
318-5Jennifer Ruggeri21202
326-6Aurora Zantedeschi24197
339-3Samira De Stefano23186
341+2Francesca Pace19185
354-4Tatiana Pieri23177
358-3Giorgia Pedone26174
360-3Miriana Tona20174
373+36Martina Colmegna20167
375-5Diletta Cherubini32166

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006 rimangono stabili. Emerson Jones sale al n.9, facendo così scivolare Lilli Tagger al decimo posto.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20077
20Victoria Mboko200616
40Iva Jovic200727
30Maya Joint200631
50Tereza Valentova200754
60Sara Bejlek200689
70Nikola Bartunkova2006126
80Kaitlin Quevedo2006129
9+1Emerson Jones2008153
10-1Lilli Tagger2008155

