Classifica WTA: Cocciaretto vicina alla top 50, Paolini scende al n.8

La proverbiale calma prima della tempesta. In attesa di capire come il primo Slam della stagione ridisegnerà i rapporti di forza ai vertici, la classifica odierna registra pochi scossoni. L’apertura è doverosamente dedicata a Elisabetta Cocciaretto, straordinaria vincitrice del WTA 250 Hobart International partendo dalle qualificazioni. L’azzurra risale fino alla posizione n.56, recuperando ben 24 posti e riavvicinandosi alla top 50. Nella classifica virtuale, però, Elisabetta è già intorno al n.47, questo lunedì. Fino a giugno, quando dovrà difendere la semifinale raggiunta sull’erba del Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch, non ha grandi punti da difendere, ad eccezione, forse, dei 54 conquistati ai quarti del Transylvania Open di Cluj-Napoca. Di conseguenza, non sarebbe azzardato immaginare una Cocciaretto stabilmente nella top 50 durante la prima parte della stagione. Un risultato che, finalmente, ci riporterebbe ad avere due rappresentanti nelle prime cinquanta del mondo.

Guardando alle zone alte, in top 10 si segnala un solo movimento. Si tratta di Mirra Andreeva che, grazie al successo nel WTA 500 Adelaide International, guadagna una posizione e sale al n.7, superando – purtroppo – la nostra Jasmine Paolini, oggi al n.8. Una sola variazione anche in top 20, dove Victoria Mboko (+1, n.16), dopo la finale persa contro Andreeva, si consola ritoccando il best ranking.

Appena fuori dalle prime venti, nuovo miglior piazzamento anche per Iva Jovic, che grazie alla finale di Hobart, raggiunta dopo la semifinale di Auckland di una settimana fa, sale al n.27. Recupera cinque delle otto posizioni perse sette giorni fa Daria Kasatkina (n.43), mentre Tereza Valentova compie un balzo di sei posti fino al n.54. Oltre a Cocciaretto, tra le protagoniste in ascesa di questa settimana spiccano Kimberly Birrell (+31, n.76) e Yulia Putintseva (+11, n.94).

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10990 2 0 Iga Swiatek 20 8328 3 0 Coco Gauff 20 6423 4 0 Amanda Anisimova 21 6320 5 0 Elena Rybakina 23 5850 6 0 Jessica Pegula 23 5453 7 +1 Mirra Andreeva 20 4731 8 -1 Jasmine Paolini 19 4267 9 0 Madison Keys 19 4111 10 0 Belinda Bencic 20 3512 11 0 Ekaterina Alexandrova 26 3375 12 0 Elina Svitolina 17 2856 13 0 Linda Noskova 24 2641 14 0 Clara Tauson 24 2530 15 0 Emma Navarro 25 2515 16 +1 Victoria Mboko 23 2447 17 -1 Naomi Osaka 19 2366 18 0 Liudmila Samsonova 23 2122 19 0 Karolina Muchova 17 2083 20 0 Marta Kostyuk 19 1983 21 0 Elise Mertens 23 1956 22 +0 Diana Shnaider 26 1953 23 -1 Leylah Fernandez 27 1821 24 0 Jelena Ostapenko 21 1741 25 0 Qinwen Zheng 15 1728 26 0 Paula Badosa 18 1676 27 +3 Iva Jovic 22 1671 28 -1 Dayana Yastremska 23 1610 29 0 Emma Raducanu 24 1607 30 -2 Sofia Kenin 26 1567 31 +1 Maya Joint 29 1549 32 -1 Veronika Kudermetova 21 1517 33 0 Anna Kalinskaya 23 1511 34 0 Marketa Vondrousova 16 1446 35 +2 Jaqueline Cristian 26 1427 36 -1 Lois Boisson 21 1351 37 -1 Mccartney Kessler 26 1335 38 0 Ann Li 26 1316 39 0 Eva Lys 23 1303 40 0 Jessica Bouzas Maneiro 24 1262 41 0 Sorana Cirstea 24 1249 42 0 Tatjana Maria 34 1232 43 +5 Daria Kasatkina 23 1227 44 +1 Marie Bouzkova 23 1225 45 +1 Katerina Siniakova 25 1215 46 -3 Xinyu Wang 25 1197 47 -3 Anastasia Pavlyuchenkova 18 1185 48 -1 Laura Siegemund 20 1171 49 0 Alexandra Eala 28 1159 50 +3 Magda Linette 25 1157

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Abbiamo già sottolineato i movimenti di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, ma oggi ci sono anche altre giocatrici che si fanno notare: Lisa Pigato (+47, n.191), che entra per la prima volta in top 200 grazie alla vittoria di un ITF a Nonthaburi, Dalila Spiteri (+46, n.287), fresca campionessa a Buenos Aires e Martina Colmegna (+36, n.373), fermata un’altra volta in finale nell’ITF di Nairobi.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 -1 Jasmine Paolini 19 4267 56 +24 Elisabetta Cocciaretto 29 1099 107 -1 Lucia Bronzetti 30 728 139 0 Lucrezia Stefanini 29 518 165 -1 Nuria Brancaccio 22 430 191 +47 Lisa Pigato 23 374 215 -1 Silvia Ambrosio 28 336 226 -1 Camilla Rosatello 22 325 230 -2 Jessica Pieri 27 318 236 -2 Tyra Caterina Grant 20 309 287 +46 Dalila Spiteri 20 236 318 -5 Jennifer Ruggeri 21 202 326 -6 Aurora Zantedeschi 24 197 339 -3 Samira De Stefano 23 186 341 +2 Francesca Pace 19 185 354 -4 Tatiana Pieri 23 177 358 -3 Giorgia Pedone 26 174 360 -3 Miriana Tona 20 174 373 +36 Martina Colmegna 20 167 375 -5 Diletta Cherubini 32 166

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006 rimangono stabili. Emerson Jones sale al n.9, facendo così scivolare Lilli Tagger al decimo posto.