Classifica WTA: Cocciaretto vicina alla top 50, Paolini scende al n.8

La proverbiale calma prima della tempesta. In attesa di capire come il primo Slam della stagione ridisegnerà i rapporti di forza ai vertici, la classifica odierna registra pochi scossoni. L’apertura è doverosamente dedicata a Elisabetta Cocciaretto, straordinaria vincitrice del WTA 250 Hobart International partendo dalle qualificazioni. L’azzurra risale fino alla posizione n.56, recuperando ben 24 posti e riavvicinandosi alla top 50. Nella classifica virtuale, però, Elisabetta è già intorno al n.47, questo lunedì. Fino a giugno, quando dovrà difendere la semifinale raggiunta sull’erba del Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch, non ha grandi punti da difendere, ad eccezione, forse, dei 54 conquistati ai quarti del Transylvania Open di Cluj-Napoca. Di conseguenza, non sarebbe azzardato immaginare una Cocciaretto stabilmente nella top 50 durante la prima parte della stagione. Un risultato che, finalmente, ci riporterebbe ad avere due rappresentanti nelle prime cinquanta del mondo.
Guardando alle zone alte, in top 10 si segnala un solo movimento. Si tratta di Mirra Andreeva che, grazie al successo nel WTA 500 Adelaide International, guadagna una posizione e sale al n.7, superando – purtroppo – la nostra Jasmine Paolini, oggi al n.8. Una sola variazione anche in top 20, dove Victoria Mboko (+1, n.16), dopo la finale persa contro Andreeva, si consola ritoccando il best ranking.
Appena fuori dalle prime venti, nuovo miglior piazzamento anche per Iva Jovic, che grazie alla finale di Hobart, raggiunta dopo la semifinale di Auckland di una settimana fa, sale al n.27. Recupera cinque delle otto posizioni perse sette giorni fa Daria Kasatkina (n.43), mentre Tereza Valentova compie un balzo di sei posti fino al n.54. Oltre a Cocciaretto, tra le protagoniste in ascesa di questa settimana spiccano Kimberly Birrell (+31, n.76) e Yulia Putintseva (+11, n.94).
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10990
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|8328
|3
|0
|Coco Gauff
|20
|6423
|4
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6320
|5
|0
|Elena Rybakina
|23
|5850
|6
|0
|Jessica Pegula
|23
|5453
|7
|+1
|Mirra Andreeva
|20
|4731
|8
|-1
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|9
|0
|Madison Keys
|19
|4111
|10
|0
|Belinda Bencic
|20
|3512
|11
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|3375
|12
|0
|Elina Svitolina
|17
|2856
|13
|0
|Linda Noskova
|24
|2641
|14
|0
|Clara Tauson
|24
|2530
|15
|0
|Emma Navarro
|25
|2515
|16
|+1
|Victoria Mboko
|23
|2447
|17
|-1
|Naomi Osaka
|19
|2366
|18
|0
|Liudmila Samsonova
|23
|2122
|19
|0
|Karolina Muchova
|17
|2083
|20
|0
|Marta Kostyuk
|19
|1983
|21
|0
|Elise Mertens
|23
|1956
|22
|+0
|Diana Shnaider
|26
|1953
|23
|-1
|Leylah Fernandez
|27
|1821
|24
|0
|Jelena Ostapenko
|21
|1741
|25
|0
|Qinwen Zheng
|15
|1728
|26
|0
|Paula Badosa
|18
|1676
|27
|+3
|Iva Jovic
|22
|1671
|28
|-1
|Dayana Yastremska
|23
|1610
|29
|0
|Emma Raducanu
|24
|1607
|30
|-2
|Sofia Kenin
|26
|1567
|31
|+1
|Maya Joint
|29
|1549
|32
|-1
|Veronika Kudermetova
|21
|1517
|33
|0
|Anna Kalinskaya
|23
|1511
|34
|0
|Marketa Vondrousova
|16
|1446
|35
|+2
|Jaqueline Cristian
|26
|1427
|36
|-1
|Lois Boisson
|21
|1351
|37
|-1
|Mccartney Kessler
|26
|1335
|38
|0
|Ann Li
|26
|1316
|39
|0
|Eva Lys
|23
|1303
|40
|0
|Jessica Bouzas Maneiro
|24
|1262
|41
|0
|Sorana Cirstea
|24
|1249
|42
|0
|Tatjana Maria
|34
|1232
|43
|+5
|Daria Kasatkina
|23
|1227
|44
|+1
|Marie Bouzkova
|23
|1225
|45
|+1
|Katerina Siniakova
|25
|1215
|46
|-3
|Xinyu Wang
|25
|1197
|47
|-3
|Anastasia Pavlyuchenkova
|18
|1185
|48
|-1
|Laura Siegemund
|20
|1171
|49
|0
|Alexandra Eala
|28
|1159
|50
|+3
|Magda Linette
|25
|1157
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Abbiamo già sottolineato i movimenti di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, ma oggi ci sono anche altre giocatrici che si fanno notare: Lisa Pigato (+47, n.191), che entra per la prima volta in top 200 grazie alla vittoria di un ITF a Nonthaburi, Dalila Spiteri (+46, n.287), fresca campionessa a Buenos Aires e Martina Colmegna (+36, n.373), fermata un’altra volta in finale nell’ITF di Nairobi.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|-1
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|56
|+24
|Elisabetta Cocciaretto
|29
|1099
|107
|-1
|Lucia Bronzetti
|30
|728
|139
|0
|Lucrezia Stefanini
|29
|518
|165
|-1
|Nuria Brancaccio
|22
|430
|191
|+47
|Lisa Pigato
|23
|374
|215
|-1
|Silvia Ambrosio
|28
|336
|226
|-1
|Camilla Rosatello
|22
|325
|230
|-2
|Jessica Pieri
|27
|318
|236
|-2
|Tyra Caterina Grant
|20
|309
|287
|+46
|Dalila Spiteri
|20
|236
|318
|-5
|Jennifer Ruggeri
|21
|202
|326
|-6
|Aurora Zantedeschi
|24
|197
|339
|-3
|Samira De Stefano
|23
|186
|341
|+2
|Francesca Pace
|19
|185
|354
|-4
|Tatiana Pieri
|23
|177
|358
|-3
|Giorgia Pedone
|26
|174
|360
|-3
|Miriana Tona
|20
|174
|373
|+36
|Martina Colmegna
|20
|167
|375
|-5
|Diletta Cherubini
|32
|166
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006 rimangono stabili. Emerson Jones sale al n.9, facendo così scivolare Lilli Tagger al decimo posto.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|7
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|16
|4
|0
|Iva Jovic
|2007
|27
|3
|0
|Maya Joint
|2006
|31
|5
|0
|Tereza Valentova
|2007
|54
|6
|0
|Sara Bejlek
|2006
|89
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|126
|8
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|129
|9
|+1
|Emerson Jones
|2008
|153
|10
|-1
|Lilli Tagger
|2008
|155