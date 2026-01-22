Australian Open: Musetti si aggiudica il derby. Domato Sonego in tre set

[5] L. Musetti b. L. Sonego 6-3 6-3 6-4

Lorenzo Musetti si aggiudica il terzo derby italiano nella storia dell’Australian Open, il 31esimo in uno Slam, eliminando al secondo turno Lorenzo Sonego. In una partita dalle tante implicazioni, emotive e di classifica, il numero 5 del mondo si impone in tre set, con il punteggio di 6-3 6-3 6-4, dimostrando notevoli passi avanti rispetto all’esordio contro Raphael Collignon.

Nonostante l’aggressività palesata da Sonego sin dal primo game, l’azzurro conduce il match con grande equilibrio, sfruttando i tantissimi errori del suo avversario. Se nel primo set fatica a convertire le occasioni in risposta – il break arriva infatti solamente alla decima chance – nel secondo parziale affina anche il cinismo, per poi mostrare tutta la personalità nella terza frazione di gioco, quando per due volte recupera un break di svantaggio.

Per Sonego è una sconfitta particolarmente dolorosa in chiave ranking: i punti persi rispetto ai quarti di finale dello scorso anno proiettano, classifica live alla mano, l’azzurro alla posizione numero 60, con un balzo indietro di 20 posizioni.

La sua strategia votata all’attacco non paga adeguatamente: se i vincenti sono 41, è il numero di errori non forzati a impressionare, 61, molti arrivati dalla parte del diritto. Anche il servizio non aiuta Lorenzo a ottenere 15 rapidi – 61% di punti con la prima e 33% con la seconda – con 5 ace e 6 doppi falli.

I dati di Musetti rivelano un maggiore equilibrio: 21 vincenti e 19 gratuiti, con numeri al servizio che fanno segnare un netto miglioramento rispetto al primo turno – 40 punti su 58 con la prima e 17 su 29 con la seconda.

Il carrarino passa, così, a condurre per 2-1 nei testa a testa contro Sonego, dopo i confronti di Vienna del 2024 e Parigi del 2025.

Sfiderà adesso il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac per fare meglio rispetto al terzo turno dello scorso anno. Per lui ci sarà da gestire l’assenza di Simone Tartarini, rientrato in Italia per un lutto famigliare.

Per Musetti si tratta della vittoria numero 16 in un derby nel circuito maggiore, al cospetto di 6 sconfitte – a livello Slam i successi sono 5 in sei partite, Jannik Sinner è stato l’unico a batterlo al momento, allo US Open pochi mesi fa.

Meno rosee, invece, le statistiche di Sonego. Il torinese quando ha incrociato un connazionale solo in sette occasioni è uscito vincitore in un totale di 21 sfide; a livello Slam è ancora alla ricerca della prima vittoria su tre match disputati.

Inoltre, Sonny incassa l’ottava sconfitta in 9 incroci con un top 10 in un Major – l’unica eccezione è il terzo turno del Roland Garros contro Andrey Rublev nel 2023.

Primo set: Sonego prova a fare la partita, ma il primo set è di Musetti

È una partita importante per entrambi gli azzurri. Musetti vuole ribadire il suo nuovo status da top 5 e migliorare ancora una classifica che si fa sempre più importante; dall’altro lato della rete Sonego deve cercare di riscattare i punti dei quarti di finale del 2025 per non sprofondare nel ranking. Prospettive diverse che caricano di eguale tensione il match. Sonego parte aggressivo in risposta per cercare di togliere il tempo a Musetti, che si aiuta egregiamente con il servizio. Il torinese, invece, è contratto alla battuta e offre già nel secondo game le prime due palle break dell’incontro, azzardando un serve and volley sulla seconda. Ne esce ritrovando la prima di servizio. Tuttavia, concede una terza occasione, su cui Musetti sbaglia in lunghezza un rovescio. La pressione attanaglia i Lorenzos, che incappano in una sequela di errori. Sonego salva una quarta palla break a rete, per poi fare 1-1.

La strategia del numero 40 del mondo pare chiara sin dai primi scambi: prendere la rete il prima possibile e non dare ritmo al connazionale. Di contro, Musetti serve bene, benché sia Sonego il giocatore al comando delle operazioni, nel bene e, soprattutto, nel male. Nel quarto gioco si ripropone la situazione di punteggio di 15-40. Sonny ne viene ancora fuori, dapprima beneficiando di un errore di Musetti, che, nel tentativo di essere aggressivo, spedisce largo uno sventaglio di diritto, poi con uno schema smorzata e lob millimetrico.

Le occasioni per il numero 5 del mondo si accumulano e sul 3-2 torna ad avere due chance di togliere la battuta al suo avversario. Di rimpianti per lui ve ne sono ben pochi, perché Sonego è implacabile sulle palle break. Tuttavia, nell’ottavo gioco, alla decima possibilità Musetti mette a referto il break: dopo essersi salvato sul 15-40, la fretta gioca un brutto scherzo a Sonego, che perde il controllo del diritto in uscita dal servizio. Servendo per il primo set, il giocatore toscano incappa nel primo turno complicato della sua sfida e deve fronteggiare due palle del controbreak immediato. Lorenzo piazza due grandi seconde e, scampato il pericolo, chiude per 6-3.

Secondo set: Musetti alza la velocità dei propri colpi e incrementa il vantaggio

Sulla scia del finale di secondo parziale, quando è riuscito a rendersi insidioso in risposta, nel secondo gioco Sonego obbliga ai vantaggi Musetti, che concede una palla break commettendo il primo fallo della sua partita. Il carrarino si salva di gran classe e, con un altro grande scambio, si prende il vantaggio. Le occasioni mancate non hanno scoraggiato il numero 5 del mondo, che ha pazientemente atteso il momento propizio.

La tattica di Sonego non varia, anche se non è ripagato dal coraggio e nel terzo game torna a offrire due chance di break. Stavolta a Musetti basta la prima: con una risposta profonda sulla seconda di servizio toglie il tempo al torinese, che manda in corridoio il diritto. Gli errori, in particolare con il diritto, condannano Sonny alla continua rincorsa nei propri turni di servizio, oltre che nel computo dei set. Sul 4-2 annulla tre palle del doppio break e rimane a contatto nel punteggio. Il problema per lui è rendere la vita difficile a Musetti in risposta, ma neppure nell’ottavo game riesce ad andare oltre i vantaggi. Sul 5-3 cede ancora una volta la battuta, nonostante i due set point cancellati, e il toscano si prende anche il secondo parziale per 6-3.

Terzo set: Sonego vanifica per due volte il break di vantaggio e Musetti può chiudere in tre set

Sonego è intenzionato a prolungare la sua permanenza sulla Margaret Court Arena e nel quinto gioco del terzo set dà avvio al suo tentativo di rimonta, con due palle break. Se sulla prima Musetti piazza un grande vincente con il diritto in uscita dal servizio, sulla seconda il numero 40 del mondo prende in mano l’iniziativa e finalizza lo scambio con poderoso diritto in avanzamento. Il vantaggio ha vita breve: con un game pieno di errori Sonny regala il controbreak immediato. È 3-3. Il valzer dei break non è finito qui. Il piemontese riesce a togliere il servizio al connazionale per la seconda volta consecutiva: un diritto incrociato, colpo che gli ha regalato diversi grattacapi, gli riconsegna il vantaggio.

Nell’ottavo gioco, per la seconda volta di fila, non consolida il break: annullata la prima occasione con un serve and volley, alla seconda deve cedere. Musetti interrompe la striscia di game vinti alla risposta tenendo il servizio a 30 e obbligando il suo avversario a servire per rimanere nel match. Durante il cambio di campo sul 5-4, Sonego chiama il fisioterapista per un problema alla coscia destra. La sua posizione non è semplice e la condizione fisica precaria complica ancora di più un finale di partita confusionario. Nel tentativo di accorciare il più possibile gli scambi, Sonego si proietta a rete con poca convinzione e concede due match point. Li cancella entrambi riscattando gli errori sottorete, ma, dopo aver mancato tre palle del 5-5, si arrende al terzo match point.