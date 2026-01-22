Australian Open: Ruud in grande spolvero, tutto facile per Fritz

[12]C. Ruud b. J. Munar 6-3 7-5 6-4

Sarà l’aria di nascituro in arrivo, ma Casper Ruud in queste condizioni non lo si vedeva da tempo. Il norvegese impressiona e regola in tre set Jaume Munar. Un break per set per il 6-3 7-5 6-4 senza grandi affanni e sempre in controllo della gara durata due ore e 28′.

Lo spagnolo ha fatto il suo, ma Ruud gli ha sempre offerto palle complicato ed è apparso molto centrato. Negli scambi lunghi, Munar non ha trovato la chiave per scardinare il norvegese preciso anche con il servizio. Ruud ha messo in campo il 58% di prime con la quale ha portato a casa l’80% dei punti. Munar ha faticato nei suoi turni di battuta cancellando otto delle undici palle break offerte e servendo il 48% di prime palle. 35 vincenti e 35 gratuiti per Ruud, 30 vincenti e 27 non forzati il bottino portato a casa da Munar.

Il primo ad andare in difficoltà è la testa di serie n. 12 del seeding trascinato ai vantaggi nel terzo gioco. Ma nel quarto game Ruud ha cominciato a spingere con la risposta e ha portato a casa la prima palla break del set. Spagnolo in affanno anche nell’ottavo game in cui ha cancellato due set point al suo avversario. Alla sesta occasione Ruud ha chiuso 6-3.

Nel secondo gioco grande equilibrio sino al 3-3, poi Ruud fa viaggiare bene i colpi e per Munar ogni turno di servizio diventa una tribolazione. Cancella una palla break nel settimo e nono gioco, si consegna al suo avversario alla terza palla break dell’undicesimo gioco consentendo a Ruud di servire per il set sul 6-5, chiudendo agevolmente la pratica.

Dopo due turni interlocutori, il norvegese pesca un gran passante lungolinea che finisce negli ultimi centimetri di campo. Si scusa col suo avversario e poi porta a casa il break con Munar che non trova pace al ritmo imposto dall’altra parte della rete. Nel quarto gioco le uniche due palle break in favore dello spagnolo: sulla prima il dritto di Munar finisce in corridoio, sulla seconda è chirurgico il norvegese.

Munar chiede aiuto al suo servizio per portare a casa i suoi turni di battuta e ha una mezza occasione sotto 5-4 30-30. Ruud al servizio resta lucido e col dritto muove bene lo spagnolo e porta a casa il passaggio del turno. Per lui ora la pratica Marin Cilic.

[9] T. Fritz b. V. Kopriva 6-1 6-4 7-6(4)

Fritz sfodera una prestazione d’autore contro Vit Kopriva. Serviranno avversari più probanti ma è un fattore il fatto che sembra stare meglio dal punto di vista fisico. Passa agevolmente il turno battendo il ceco 6-1 6-4 7-6(4) in due ore di gioco.

Dominio al servizio con 15 ace, il 77% di prime messe in campo e il 79% di punti ottenuti con la prima di servizio. Troppi i 33 errori del ceco, spesso indotti dallo statunitense.

Primo set dominato da Fritz che nei suoi turni di battuta perde solamente tre punti. Chiude 6-1 e rapidamente sale 3-1 con palla break in suo favore anche nel quinto gioco. Il primo set point arriva sul 5-4 con Kopriva al servizio, ma Fritz non riesce a chiudere. Lo fa qualche minuto dopo, 6-4.

Nel terzo set, il n. 9 del mondo concede la prima palla break nel secondo gioco. Sale di livello il tennis del ceco che concede due palle break nel set: la prima nel quinto game, annullata prontamente, la seconda nell’undicesimo gioco e gli costa il servizio. Eppure Fritz non ne approfitta: non chiude ed è costretto al tie-break. Qui riattacca subito la spina elettrica e gli basta un minbreak per accedere al turno successivo. Sfiderà Stan Wawrinka.