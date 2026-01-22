Australian Open: Wawrinka senza tempo, fuori Tsitsipas. Spizzirri prossimo avversario di Sinner

La seconda giornata del torneo ha visto subito l’uscita di scena di Stefanos Tsitsipas, sconfitto in quattro set da Tomas Machac, e un’emozionante battaglia all’ultimo sangue tra Stan Wawrinka e Arthur Gea, dalla quale lo svizzero è uscito trionfante. A completare i successi della mattinata Eliot Spizzirri e Botic Van De Zandschulp.

T. Machac b. [31] S. Tsitsipas 6-4 3-6 7-6(5) 7-6(5)

Stefanos Tsitsipas termina il suo cammino a Melbourne affrontando una delle sfide più insidiose di questo secondo turno: il ceco Tomas Machac. Dopo aver superato l’esordio contro Mochizuki, si è trovato di fronte un avversario in uno stato di forma eccezionale, reduce dal titolo vinto ad Adelaide. Il greco ha fatto valere tutta la sua esperienza nei momenti cruciali, cercando di limitare l’aggressività da fondo campo di Machac e proteggendo con estrema cura i propri turni di battuta, fondamentali su una superficie così rapida, ma non è stato sufficiente. Nonostante il risultato, il finalista del 2023 ha dimostrato una grande resistenza fisica, nota positiva dopo un 2025 tormentato dagli infortuni.

Tsitsipas tira fuori tutta la sua grinta nel secondo set arrivando a pareggiare i conti in tavola con Machac. All’insegna dell’equilibrio procede il terzo set, che si conclude con un tie-break a favore del ceco, fino all’ultimo quarto che fa da specchio al suo precedente.

[WC] S. Wawrinka b. [Q] A. Gea 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6(3)

Stan Wawrinka ha appena corso una vera e propria maratona sulla Kia Arena contro il giovane talento francese Arthur Gea. A Melbourne Park, il campione del 2014 ha versato ogni goccia di energia, riuscendo a regalarsi un’ultima, storica qualificazione al terzo turno all’Australian Open prima del ritiro previsto per fine stagione.

Dopo un inizio complicato che lo ha costretto a cedere nel primo set (4-6) ai colpi decisi di Gea, Stan the Man ha reagito da campione conquistando il secondo (6-3), questo grazie a una ritrovata profondità di palla e alla solita efficacia del suo rovescio a una mano. Il match ha registrato la fase più calda verso la conclusione, con Gea avanti di due, obbligando Wawrinka a un’ennesima rimonta nel quarto parziale. Lo svizzero, che a 40 anni ha dimostrato una tenuta incredibile, è riuscito a trascinare la sfida al quinto set e a ribaltare un risultato già scritto a favore del francese, che ha poco più della metà della sua età. Dopo una serie di combattutissimi game che procedevano punto a punto, Stan può avanzare al terzo turno dell’Happy Slam, ponendo fine al percorso di Arthur Gea, iniziato con il suo debutto assoluto a seguito delle qualificazioni.

E. Spizzirri b. Wu Yibing 6-2 6-4 6(4)-7 4-6 6-3

B. Van de Zandschulp b. S. Juncheng 7-6(6) 6-2 6-3

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, l’attenzione è rivolta all’americano Eliot Spizzirri, che ha affrontato il cinese Wu Yibing in un match che prometteva spettacolo ancora prima di iniziare. Spizzirri ha voluto confermare le ottime sensazioni dell’esordio, puntando sulla sua solidità al servizio.

Nel frattempo, Botic Van de Zandschulp è stato impegnato in un confronto tecnico molto interessante contro il giovane idolo di casa Shang Juncheng. L’olandese, tornato a giocare con grande fiducia dopo aver superato un periodo di crisi personale, è riuscito a gestire non solo il tennis mancino e rapido di Shang, ma anche l’atmosfera elettrica creata dai tifosi australiani a sostegno del compatriota. Più difficile sarà la sua prossima sfida, prevista per il 24 gennaio contro Novak Djokovic.

Sabrina Giorgi