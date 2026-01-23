Australian Open, Medvedev: “Non mi sono mai divertito contro Tien, ma l’ultima volta ho vinto io”

Daniil Medvedev se l’è vista brutta contro Fabian Marozsan. Sotto di due set, ha avuto bisogno del suo miglior tennis per rimontare l’ungherese e approdare agli ottavi di finale – 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3 il punteggio finale. L’attuale numero 12 del mondo se la vedrà adesso con Learner Tien, che lo scorso anno lo ha eliminato in cinque set al secondo turno. In totale si sono sfidati tre volte, con due vittorie per lo statunitense.

In conferenza stampa, Daniil ha ammesso che il 2025 è stato un anno duro per lui, tra sconfitte difficili da digerire e incertezze che si sono fatte sempre più oscure. Tuttavia, i cambiamenti, tra cui l’addio allo storico coach Gilles Cervara, sembrano aver riacceso la scintilla nell’ex numero 1 del mondo.

D: Daniil, hai rimontato più volte partendo da due set a zero sotto. Dove collochi questa rimonta?

DANIIL MEDVEDEV: “Difficile da dire. Probabilmente ne ho fatte alcune migliori in termini di punteggio, come contro Ruusuvuori e Felix qui, con tie-break e situazioni del genere. Ma quando sei sotto di due set a zero, è sempre dura. So anche più o meno a che punto è il mio gioco, quindi in molte di queste rimonte da due set a zero sotto, per esempio vinco facilmente il quarto set perché mi sento fisicamente forte. Poi nel quinto set l’avversario torna a spingere forte. È quello che è successo molte volte l’anno scorso. Ho perso tutte le partite in cui, pur avendo un break di vantaggio, rimontavo da due set sotto. Quindi sono felice di essere riuscito a restare solido, a non farmi condizionare mentalmente e a chiudere la partita. Perché, ancora una volta, quello che è successo in passato non conta. Quello che succede oggi è la cosa più importante”

D: Stan Wawrinka ha un bilancio molto migliore nelle partite al meglio dei cinque set rispetto a quelle al meglio dei tre. Ha detto che in alcuni aspetti il formato al meglio dei cinque può essere persino più rilassante. La pensi in modo simile rispetto a questo formato?

DANIIL MEDVEDEV: “Dipende. Capisco cosa intende, quando sei sotto di due set a zero, in un match al meglio dei cinque è meglio, perché hai ancora una possibilità, mentre al meglio dei tre avresti già perso la partita. Però è un percorso così lungo che non so se si possa davvero dire che sia rilassante. Sei più che altro teso, tipo: “se perdo…”. Capisco cosa intende, ma poi ognuno è diverso. Io sono piuttosto teso quando gioco le mie partite. Teso non significa rigido, però: i miei scambi sono lunghi, quindi è un gioco un po’ diverso. Non direi che per me giocare partite al quinto set sia rilassante, ma sicuramente è un tipo di tennis completamente diverso. Di certo ci sono giocatori che rendono meglio in uno dei due formati”

D: L’anno scorso ci sono stati alcuni cambiamenti nella tua vita tennistica e privata. Hai un nuovo allenatore. Cosa ha portato di nuovo alla tua routine tennistica? Congratulazioni per la tua seconda figlia. Com’è cambiato il modo in cui trascorri il tempo tra loro e il tennis? C’è qualcosa di diverso ora?

DANIIL MEDVEDEV: “Con due figli è sicuramente più impegnativo che con uno solo. È già divertente, quando parlo con alcuni amici che hanno figli, tutti dicono: “Ok, ma quando non avevamo figli, cosa facevamo?” Letteralmente, cosa facevamo? Quando non hai figli, pensi: “Oh, non ho molto tempo, il tennis a volte occupa tanto.”

Quando hai due figli, pensi: “Quando non avevo figli, devo essermi annoiato.” Hai così tanto tempo libero. È molto divertente. Ovviamente ne ho parlato con il mio allenatore, anche lui ha due figli. Quando perdi una partita difficile, ti resta in testa. L’anno scorso è stato un anno duro. Ma quando torni a casa e hai due figlie, è una sensazione fantastica. Ti dici: “Sai cosa? Ok, la prossima volta cercherò di fare meglio, ma almeno sono tornato a casa prima.” Cerchi sempre di trovare aspetti positivi.

Per quanto riguarda il team tennistico, con la nuova squadra ci divertiamo molto. Funziona alla grande. Lavoriamo duramente, dando il massimo. Finora sono davvero felice di tutto”

D: Per quanto riguarda il caldo, i giocatori sono fiduciosi che ci siano i protocolli giusti per prendersi cura di loro?

DANIIL MEDVEDEV: “Non si può fare molto. Ma soprattutto con questo caldo, direi che sui campi principali probabilmente chiuderanno il tetto. Per esempio, io vado un po’ oltre: quando entri in un grande campo, il sole è molto alto verso mezzogiorno. Poi ci sono le strutture mobili che ti danno ombra. Il problema è che, a meno che tu non metta tipo dieci asciugamani sulle borse, diventano davvero calde, perché è aperto per permettere alle persone di vedere la partita. Penso che forse si potrebbe fare qualcosina in più lì. Il fatto è che quando ti siedi, qualsiasi cosa tocchi intorno è brutalmente calda. Hai solo circa 40 secondi sulla sedia; non hai 20 secondi per guardarti intorno. Forse si potrebbe fare un piccolo miglioramento lì.

Però a volte giochiamo in queste condizioni. Alcuni si ritirano, altri hanno crampi. Succederà di nuovo, non solo in Australia. Vediamo cosa succederà domani”

D: L’anno scorso, quando hai giocato contro Tien, ovviamente ti ha sorpreso, ma hai avuto l’opportunità di affrontarlo altre due volte. Cosa rispetti particolarmente del suo gioco, considerando tutte le volte che lo hai incontrato?

DANIIL MEDVEDEV: “Direi che può sembrare una risposta un po’ semplice, ma il suo gioco da fondo campo. Il suo servizio, anche se sicuramente può migliorare e sa servire bene, non è come il servizio di Mpetshi Perricard: puoi comunque rispondere. Considerando che è così giovane e ancora poco esperto nel tour, aver chiuso tra i primi 30 l’anno scorso è incredibile, perché sa giocare davvero molto bene da fondo campo. Non è che mi sia mai divertito nelle nostre partite dell’anno scorso, per quanto fossero dure. Lui mi ha battuto due volte in partite brutali. Ma l’ultima volta l’ho battuto io. Quindi ora so chi è, so come gioca, lui sa come gioco io. Sappiamo già più o meno cosa aspettarci l’uno dall’altro. Cercherò davvero di divertirmi giocando contro un avversario molto forte, che probabilmente sarà molto bravo in futuro”