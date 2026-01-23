Australian Open

Australian Open: sarà Sabalenka-Mboko agli ottavi. Putintseva attende Paolini

Per Sabalenka qualche brivido di troppo, Mboko centra per la prima volta gli ottavi di uno Slam e si regala la n. 1 del mondo. Putintseva vince al terzo e aspetta la vincente di Paolini-Jovic

Sul cemento di Melbourne sono andate in scena le prime gare del terzo turno dell’Australian Open. Vittoria di prestigio per Victoria Mboko, numero 16 del mondo e testa di serie numero 17: la diciannovenne canadese ha superato Clara Tauson (numero 14 WTA) con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3, centrando per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale di uno Slam. Ora la sua strada verso i quarti passerà dalla numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka.

La bielorussa, dal canto suo, ha avuto la meglio sull’austriaca Anastasia Potapova, non senza soffrire, soprattutto nel secondo set, dove la concretezza nei tie-break ha fatto la differenza. Sabalenka ha chiuso con il punteggio finale di 7-6(4) 7-6(7), portando a 19 la sua striscia di tie-break consecutivi vinti negli Slam ed eguagliando così il record assoluto di Novak Djokovic. Infine, successo importante anche per la tennista kazaka Yulia Putintseva, che ha superato in tre set e con il punteggio finale di 6-3 6(3)-7 6-3, la giocatrice turca Zeynep Sonmez. Anche per lei si spalancano le porte degli ottavi di finale del primo Slam della stagione (adesso attende l’esito della sfida tra Jovic e Paolini per conoscere il nome della sua prossima avversaria).

[1] A. Sabalenka b. A. Potapova 7-6(4) 7-6(7)

Primo set più complicato del previsto per la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa parte nel modo migliore, strappando subito il servizio all’avversaria, ma non riesce a capitalizzare del tutto il vantaggio iniziale. Potapova resta agganciata al match e nel sesto game trova il controbreak che vale il 3-3, ristabilendo un equilibrio inatteso.

La frazione scorre via su binari sorprendentemente equilibrati: due i doppi falli per Sabalenka, quattro per la russa, un ace per parte a fotografare un set più tattico che esplosivo. Nessuna delle due riesce a prendere il largo e si arriva così al tie-break, dove l’esperienza e la solidità della numero 1 fanno la differenza: Sabalenka chiude 7-6(4) e mette in tasca un primo parziale tutt’altro che scontato.

Nel secondo set Sabalenka alza immediatamente il ritmo, scappando sul 3-0 e allungando poi fino al 4-0 grazie a una serie di efficaci accelerazioni da fondo campo. Potapova, però, non esce dal match: accorcia sul 4-1 al termine del quinto game e trova subito dopo il break che la riporta in scia. Forte di un servizio finalmente incisivo, l’austriaca completa la rimonta portandosi prima sul 4-3 e poi, nell’ottavo gioco, sul 4-4 con un nuovo strappo ai danni della numero 1. Sabalenka reagisce con un immediato controbreak, ma Potapova continua a lottare e impatta ancora sul 5-5, rimandando ogni decisione al tie-break. Nel gioco decisivo la giocatrice, numero 55 WTA, spreca tre set point, l’ultimo con un sanguinoso doppio fallo, e finisce per cedere nuovamente alla solidità della bielorussa, che chiude 7-6(7) e completa il successo con il punteggio finale di 7-6(4) 7-6(7) portando a 19 la sua striscia di tie-break consecutivi vinti negli Slam ed eguagliando il record assoluto di Novak Djokovic (19, tra il 2005 e il 2007).

[17] V. Mboko b. [14] C. Tauson 7-6(5) 5-7 6-3

Mboko parte con il piede giusto e imprime subito il proprio marchio al parziale inaugurale: break immediato e, dopo sei giochi, la numero 16 del mondo è saldamente avanti 4-2. Tauson, però, non si scompone. Prima accorcia nel settimo game, poi completa la rimonta nell’ottavo, ristabilendo la parità sul 4-4. L’inerzia sembra girare quando, nell’undicesimo gioco, la danese trova il break del sorpasso che la porta a servire per il set sul 6-5. Mboko reagisce con carattere, si aggrappa al servizio e trascina la frazione al tie-break, dove la tennista canadese scappa subito 5-2, si fa riprendere sul 5-5, ma nei due punti finali ritrova lucidità e aggressività, chiudendo 7-5 e incassando un primo set combattutissimo.

Nel secondo parziale è Tauson a scattare meglio dai blocchi, piazzando subito il break e portandosi rapidamente sul 2-0. Mboko non tarda a reagire: controbreak nel quarto game e parità ristabilita sul 2-2, prima di mettere la freccia nel gioco successivo grazie a un’ottima aggressività da fondo che le vale il 3-2. La 19enne canadese prende progressivamente in mano lo scambio e, dopo otto giochi, comanda 5-3 dando l’impressione di avere il set in controllo. Sul 5-4, però, Mboko spreca tre match point consecutivi al servizio, riaprendo clamorosamente i giochi. Il parziale si trasforma così in una piccola odissea: Tauson ne approfitta, strappa il break del 6-5 e completa l’incredibile ribaltone nel game successivo, chiudendo 7-5 e rimandando ogni verdetto al terzo e ultimo set.

Nel set decisivo Mboko ritrova continuità e concretezza, prende progressivamente il controllo degli scambi e concede appena tre game alla rivale, congedandosi dal match con il punteggio finale di 7-6(5), 5-7, 6-3 e conquistando per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale di uno Slam (dove affronterà Aryna Sabalenka).

Y. Putintseva b. Z. Sonmez 6-3 6(3)-7 6-3

Putintseva si prende subito la scena nel primo set, dominando praticamente ogni scambio contro Sonmez. La kazaka impone il suo ritmo, non concedendo respiro all’avversaria, che fatica a trovare continuità. Il parziale si chiude sul 6-3 a favore di Putintseva, a conferma della netta supremazia in campo.

Nel secondo set, la partenza è ancora tutta di Putintseva, che si porta subito sul 2-0. Sonmez, però, non si lascia intimorire e reagisce con determinazione, rimontando punto dopo punto. La fase centrale del set è equilibrata: Putintseva torna avanti sul 3-2, ma il punteggio rimane in bilico fino al 5-5. Al tie-break, la spunta la turca per 7-6(3), rimandando ogni sentenza al terzo set.

Nel set decisivo, Putintseva strappa subito un break e si porta 3-0 dopo il terzo game. Sonmez prova a rientrare grazie a buone giocate da fondo, ma la kazaka chiude il match con il punteggio finale di 6-3 6(3)-7 6-3, imponendo la propria concretezza soprattutto al servizio.

