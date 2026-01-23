Australian Open: Sinner è già agli ottavi? I pronostici dicono di sì. E Darderi lo sogna

Sorprese? Neanche a pagarle finora. Un Australian Open, nel 2026, che sta mostrando costanza e certezze non solo in Sinner e Alcaraz, rispettando i pronostici e le quote. Dei primi 16 del tabellone, 15 sono arrivati al terzo turno (Auger-Aliassime, n.7, è stato costretto al ritiro). Sabato 24 gennaio, nella notte italiana, sarà Eliot Spizzirri a compiere la somma impresa, la super sorpresa, ribaltando le quote della vigilia? La risposta, senza girare troppo attorno, è no.

Le quote danno nettamente, a ragione favorito Jannik Sinner: 1,01, non di più. L’americano, coetaneo e n.85 al mondo, è molto più indietro, sia come classifica che come possibilità di gioco. Serve bene, a volte è aggressivo…ma Jannik è tutta un’altra storia. Soprattutto sulla Rod Laver Arena. Situazione invece diversa per le quote degli altri due italiani in campo. Uno dei quali potrebbe vedere Sinner molto vicino.

Non solo Sinner: le quote di Musetti e Darderi

Snai Goldbet Sisal J. Sinner – E. Spizzirri 1,01 – 15,00 1,01 – 16,00 1,01 – 16,00 K. Khachanov – L. Darderi 1,23 – 4,10 1,21 – 4,30 1,22 – 4,33 L. Musetti – T. Machac 1,60 – 2,30 1,59 – 2,31 1,62 – 2,30

Luciano Darderi, n.22 del tabellone, affronterà la costanza in persona Karen Khachanov (ottavo anno di fila al terzo turno dell’Australian Open), con la chance di vincere. Lo ha detto in conferenza stampa, molto chiaramente. E l’obiettivo, checché dicano le quote, è poter affrontare Sinner in un ottavo di finale che sarebbe storico. I pronostici sembrano dargli ben poca fiducia, data l’esperienza di Khachanov a certi livelli. La nostra impressione è che un Darderi aggressivo, specie per quanto mostrato nelle prime due partite, può sperare di rompere il muro russo.

Molto più equilibrio invece nel match di Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà Tomas Machac, giocatore esplosivo, capace di muoversi bene e variare il gioco oltre ad accelerare. L’azzurro, n.5 del mondo, è naturalmente favorito, anche considerando il voler raggiungere l’unico ottavo Slam che ancora gli manca. Sarà una partita dura, lottata, che probabilmente si deciderà su pochi punti e chi saprà trarre di più dal servizio. Il ceco può vincere, ci vorrà un’ottima versione di Musetti. L’ipotesi quinto set, in sede di pronostico, è forse la più corretta.