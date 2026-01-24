Australian Open, forfait di Osaka: “Ho il cuore a pezzi, ma non posso rischiare”

Il programma della Rod Laver Arena non vedrà concretizzarsi la sfida tra Naomi Osaka e Maddison Inglis. La giapponese infatti, due volte campionessa all’Australian Open, ha purtroppo annunciato sul suo profilo Instagram che non potrà proseguire nel torneo, senza specificare nei dettagli l’entità del suo infortunio.
“Ho dovuto prendere la difficile decisione di ritirarmi per affrontare un problema per cui il mio corpo ha bisogno di attenzione. Non vedevo l’ora di continuare e questa corsa nel torneo significava tutto per me, quindi dovermi fermare qui mi spezza il cuore. Però non posso rischiare di peggiorare la situazione, in modo che io possa tornare presto in campo. Grazie mille a tutti per il supporto” – il comunicato di Osaka.
Il tabellone femminile perde così un potenziale ottavo di finale coi fiocchi tra Osaka e Swiatek, con la polacca brava a superare Kalinskaya 6-1 1-6 6-1. A sfidare Iga sarà quindi la padrona di casa Inglis, n. 168 proveniente dalle qualificazioni, che grazie a questo risultato si avvicina alla top 100, guadagnando oltre 50 posizioni.