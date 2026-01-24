Australian Open: Sinner oltre il caldo e il dolore. Battuto Spizzirri dopo 3 ore e 44 di pura resistenza

J.Sinner b. E. Spizzirri 4-6 6-3 6-4 6-4

Il tennis è uno sport che si gioca fronteggiando un avversario dall’altra parte della rete. Almeno ufficialmente. Poi ci sono tanti altri più o meno visibili elementi che vanno battuti. Alle volte il tennis si gioca anche contro le condizioni, contro il corpo, contro i propri limiti. La partita tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri appartiene senza dubbio a questa categoria. L’azzurro la spunta in quattro set, 4-6 6-3 6-4 6-4 in 3 ore e 44 minuti, al termine di un match che esce presto dai binari della normalità e diventa una prova di resistenza fisica e mentale prima ancora che tecnica. Il caldo soffocante di Melbourne, l’aria immobile della Rod Laver Arena e un indice di calore al limite trasformano l’incontro in una maratona anomala, fatta di strappi improvvisi, continui ribaltamenti e momenti quasi irreali.

Sinner attraversa la partita come su montagne russe: accelera, si inceppa, si perde e poi si ritrova; Spizzirri, dall’altra parte, gioca senza timori reverenziali e con una solidità sorprendente, sfrutta ogni passaggio a vuoto dell’azzurro e lo costringe a una battaglia che nessuno aveva preventivato in questi termini. Onore al merito dell’americano, protagonista di un’ottima partita, giocata con coraggio e intensità costante. I numeri fotografano meglio di qualsiasi commento l’equilibrio estremo del match: 17 ace per Sinner, spesso unica ancora nei momenti di maggiore difficoltà, ma soprattutto un totale di punti quasi identico, 121 a 119 per l’italiano, a dimostrazione di quanto la sfida sia stata combattuta fino all’ultimo scambio.

È una partita che si deforma sotto il sole australiano, che cambia volto con la chiusura del tetto e che mette il numero due del mondo di fronte a uno dei test più duri del suo torneo. Non una vittoria lineare, non una prestazione scintillante dall’inizio alla fine, ma un percorso tortuoso, segnato da sofferenza, crampi e scelte obbligate. Resta, più di tutto, la lezione tennistica che questo match consegna: i punti non valgono tutti allo stesso modo, e spesso sono pochi, pesantissimi scambi a decidere l’esito di una battaglia giocata sul filo dell’equilibrio. Negli ottavi Sinner affronterà Luciano Darderi, in un match che promette tanto spettacolo.

Caldo, errori e sorpassi: il primo set è di Spizzirri

Jannik Sinner vince il sorteggio e sceglie di servire, come spesso accade quando vuole dettare subito il ritmo. L’avvio è quello del numero uno che prova a mettere le cose in chiaro: Spizzirri si spinge fino allo 0-30, ma basta un attimo perché l’aria cambi. Tre servizi vincenti in sequenza ricompongono il game e lanciano l’azzurro. Il break arriva immediatamente. Sinner comanda lo scambio con il dritto, prende campo, chiude in contropiede e sale 2-0. Sembra l’inizio di una partita indirizzata, ma l’illusione dura poco.

Nel terzo game, a sorpresa, l’altoatesino perde il servizio a zero. Quattro errori gratuiti, due di dritto e due di rovescio, consegnano a Spizzirri il contro-break. L’americano prende fiducia, aggancia sul 2-2 e trova continuità al servizio. Sinner, a tratti, alterna lampi di qualità a improvvise sbavature, soprattutto dal lato del dritto. L’equilibrio regge, ma è fragile, continuamente scosso da errori e strappi improvvisi.

A rompere di nuovo la parità è Sinner: sul 30-40 un dritto vincente squarcia un’atmosfera quasi surreale, compressa dal caldo torrido. Break Sinner, ancora una volta. Ma la storia si ripete: immediato contro-break di Spizzirri, ancora a zero, ancora con quattro errori dell’italiano. Sul 4 pari arriva il momento che non ti aspetti. Spizzirri gioca con coraggio, si prende la rete e trova una volée profonda che vale il break del 5-4. Sinner appare condizionato dal caldo, meno lucido, più falloso. L’americano non trema e chiude il set con un parziale impressionante di 16 punti a 2, sigillando il 6-4 dopo 43 minuti.

Un primo set segnato da continui ribaltamenti, dal caldo soffocante e da un Sinner a corrente alternata.

Secondo set: Sinner stringe i denti e rimette in equilibrio il match

Il secondo set riparte con Spizzirri ancora sugli scudi. Il rovescio dell’americano continua a fare male e Sinner concede subito il break. È un avvio in salita. Il sussulto, però, è quello del campione. Nel game successivo Sinner reagisce di pura qualità: dritto inside-in vincente, seconda aggressiva, ace di seconda e una contro-smorzata “spaziale” a chiudere uno scambio durissimo. Arriva il contro-break. Sul 2-1 Sinner ritrova le misure. Il dritto torna a viaggiare, l’inerzia cambia e l’azzurro trova il break del 3-1. Il momento chiave arriva subito dopo: Spizzirri ha la palla dell’immediato contro-break, ma Sinner resta solido, annulla il pericolo e consolida il vantaggio.

Sul 5-3 il finale si fa teso. Spizzirri ha una palla break, Sinner risponde da campione: ace, servizio profondo, sangue freddo. Il set si chiude 6-3 dopo 54 minuti, sotto un caldo feroce. Un set pari e una partita che resta una prova di resistenza.

Dal caldo ai crampi, fino al cuore: Sinner vince un irreale terzo set

Il terzo set si apre con Spizzirri solido al servizio. Sinner fatica. Nel quarto game emergono i crampi: doppio fallo, due palle break salvate, poi il corpo si ferma. Break Spizzirri e 3-1.

Nel cambio di campo interviene il fisioterapista, problema al polpaccio destro. Poco dopo il caldo diventa un fattore decisivo: indice di calore a 4.9, gioco sospeso, tetto chiuso. Alla ripresa, quando sembra non avere più energie, Sinner trova il colpo che cambia l’inerzia: risposta pazzesca e contro-break. Sul 4-4 è un Sinner eroico: crampi evidenti, ma due ace consecutivi lo tengono in piedi. Il break arriva proprio dall’azzurro, sfruttando anche un doppio fallo. Sinner chiude un terzo set surreale: sotto 1-3, salvato dalla sospensione e da una forza mentale fuori dal comune, piazza un parziale di 5-1 indoor e vince il set in 1 ora e 16 minuti.

La rinascita definitiva: Sinner alza il livello e chiude in quattro set

Il quarto set racconta un’altra partita. Sinner appare rinfrancato nel fisico e nel tennis. Spizzirri trova il break sul 3-1, ma non riesce a prendersi la responsabilità dell’allungo.

Sinner lo sente e cambia marcia: controbreak immediato, poi il sorpasso definitivo. Il servizio torna devastante, si arriva a quota 16 ace, le risposte diventano sempre più profonde.

Sul 5-4 Sinner serve per il match. Non trema. Arrivano tre match point, chiude al secondo con il 17° ace dell’incontro e sigilla il 6-4.

Jannik Sinner supera la più grande difficoltà del suo torneo, vince 4-6 6-3 6-4 6-4 in 3 ore e 44 minuti e vola agli ottavi degli Australian Open, dove affronterà Luciano Darderi. Dopo caldo, crampi e sofferenza, resta un’immagine su tutte: la capacità di rinascere quando tutto sembrava perso.