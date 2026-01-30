ATP Acapulco, entry list: Zverev e Musetti guidano il seeding, presente anche Cobolli

La stagione ATP entra nel vivo con uno dei tornei più attesi della parte iniziale di 2026: l’ATP 500 di Acapulco, in Messico, in programma dal 23 al 28 febbraio. L’evento, che si disputa sul cemento, può giovare di una entry list di primo livello. In primis, per noi italiani, la presenza di Lorenzo Musetti, che proprio ad Acapulco ottenne il primo grande risultato in tour nel 2021.

Ma non solo l’azzurro. Tra i nomi di spicco che si sono iscritti figurano infatti quattro giocatori attualmente nella top 10 del ranking ATP:

[3] Alexander Zverev , uno dei principali favoriti,

Oltre a questi big, la lista dei partecipanti include un plotone di ottimi giocatori, tra cui Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov e Sebastian Korda. C’è anche una interessante wild card, quella per il francese Gael Monfils, che non ha nulla da perdere e sappiamo quanto possa essere insidioso, anche per i più giovani.

L’Italia, ad Acapulco, sarà rappresentata oltre che da Lorenzo Musetti anche da Flavio Cobolli, confermando la presenza azzurra nel tabellone principale di un evento importante come quello messicano. Il romano, che torna ad Acapulco dopo le esperienze degli anni precedenti, proverà a sfruttare l’occasione per muovere ulteriormente la classifica e raccogliere punti preziosi nel circuito maggiore.

Di Federica Migliorati