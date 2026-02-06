“Se non perdi rapiremo un tuo familiare”: l’agghiacciante telefonata a Sanchez Izquierdo

Ci avviciniamo sempre più spediti alla gira sudamericana, che si staglia nel calendario ATP nel quadro più ampio della diaspora tennistica, quel blocco di stagione successivo al primo Slam dell’anno in cui il tennis si sparge in giro per il mondo. La prossima settimana sarà il torneo ‘250’ di Buenos Aires ad aprire le danze dello swing rosso in salsa latina, poi toccherà al ‘500’ di Rio de Janeiro e infine al ‘250’ di Santiago del Cile. A fare da antipasto a ciò che riserveranno le prossime settimane, nella sette giorni corrente si stanno svolgendo diversi eventi Challenger su terra, tra cui anche alcuni in Sud America, precisamente nella città di Rosario in Argentina dove si sta disputando un categoria 125. E proprio dalla città che ha dato i natali a Lionel Messi giunge una notizia decisamente spiacevole che riguarda il mondo del tennis.

Telefonata ricattatoria con minaccia di rapimento

Nel Challenger argentino la vittima in questione è Nicolas Sanchez Izquierdo: tennista spagnolo, attualmente classificato al n°279 del ranking mondial. Secondo quanto riporta il noto quotidiano La Nacion, Izquierdo sarebbe stato addirittura contattato telefonicamente e minacciato da alcuni scommettitori. Dunque, in tale circostanza il comportamento becero e illegale è andato ulteriormente oltre il limite della criminalità.

Lo spagnolo è stato difatti minacciato preventivamente rispetto al suo incontro, quindi non dopo il mancato ottenimento della scommessa – rivolgendosi dal vivo alla vittima designata – ma prima ancora che il suo ottavo di finale con il tennista di casa Valerio Aboian (n°526 ATP) si disputasse. Ma i risvolti intimidatori di questa vicenda non sono circoscritti a quanto già descritto. C’è dell’altro ed è assolutamente agghiacciante e terrificante per la portata malavitosa.

Qualora Sanchez non avesse perso volontariamente l’incontro, il ricatto profuso nella telefonata minatoria prevedeva il rapimento di un familiare del giocatore. Una vile azione ricattatoria, nel pieno tentativo di delinquere, che ha provocato un inevitabile ritardo sull’inizio di un’ora e quaranta minuti: considerato il naturale shock emotivo a cui è andato incontro il tennista iberico. L’incontro si è successivamente disputato a porte chiuse, senza spettatori.

La partita divenuta ‘fantasma’ nei bookmakers argentini

Ci sono ulteriori retroscena che fanno desumere come dietro a questa azione criminale ci sia molto di più rispetto ad un mero gruppo isolato di scommettitori decerebrati. Il dettaglio inquietante riguarda alcuni Bookmakers argentini, nei quali la partita tra Izquierdo e Boian, mentre era in pieno svolgimento, è completamente scomparsa: come se non si stesse giocando. Una situazione surreale, diametralmente opposta a quella che parallelamente si è vissuta sul campo centrale dell’impianto rosarino, dove in campo c’era il nostro Andrea Pellegrino. La partita dell’azzurro si è disputata regolarmente, con gli spalti pieni e senza alcun particolarità irregolare.

La presunta coincidenza inquietante dell’avversario

Sanchez Izquierdo subito dopo aver ricevuto la telefonata minatoria, seppur molto scosso, ha avuto la lucidità per denunciare immediatamente l’accaduto agli inquirenti. In campo è stato sconfitto 7-5 6-4 prima di scegliere di non disputare l’incontro di doppio che lo vedeva protagonista. L’ombra finale su questo insulso episodio è correlata all’avversario di Izquierdo: l’argentino Boian ha infatti un legame di parentela con un omonimo connazionale, tale Leonardo Boian, che ad ottobre 2025 è stato sospeso dall’ITIA per violazioni del programma anticorruzione. Per ora, nessun comunicato ufficiale è stato emesso dal torneo; inoltre, come riportato anche da Spazio Tennis, la direttrice Gabriela Larrosa, interpellata da La Nacion, ha deciso di non voler rilasciare dichiarazioni.