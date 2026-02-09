Ranking ATP: Sinner accorcia su Alcaraz, balzo in avanti di Auger-Aliassime. Best ranking Darderi

Settimana di assestamento ai vertici della classifica ATP: l’aggiornamento di lunedì 9 febbraio 2026 registra una variazione contenuta legata all’uscita dei 500 punti del titolo di Rotterdam 2025 di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo resta in testa con 13.150 punti, ma vede ridursi il vantaggio su Jannik Sinner da 3.350 a 2.850 lunghezze, con l’azzurro sempre secondo a quota 10.300 e un po’ più vicino rispetto alle settimane precedenti.

Alle loro spalle il divario resta marcato: Novak Djokovic è terzo con 5.280 punti, seguito da Alexander Zverev (4.605) e da Lorenzo Musetti, sempre più stabile in top 5 con 4.405. Il movimento più visibile nella parte alta della classifica riguarda Felix Auger-Aliassime, che grazie al titolo di Montpellier sale dall’ottavo al sesto posto con 3.950 punti, scavalcando Taylor Fritz e Alex De Minaur, ora rispettivamente settimo e ottavo.

Completano la top ten Ben Shelton (3.560) e Alexander Bublik (3.235), mentre appena fuori dai primi dieci restano Daniil Medvedev e un gruppo molto compatto guidato da Jack Draper, Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina. Tra gli italiani, oltre a Sinner e Musetti, continua a crescere anche Flavio Cobolli, ventesimo con 1.955 punti.

Ranking ATP, la top 20

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13150 2 Jannik Sinner Italia 10300 3 Novak Djokovic Serbia 5280 4 Alexander Zverev Germania 4605 5 Lorenzo Musetti Italia 4405 6 Felix Auger-Aliassime Canada 3950 +2 7 Taylor Fritz Stati Uniti 3940 8 Alex De Minaur Australia 3835 -2 9 Ben Shelton Stati Uniti 3560 10 Alexander Bublik Kazakistan 3235 11 Daniil Medvedev Russia 3060 12 Jack Draper Gran Bretagna 2790 +1 13 Casper Ruud Norvegia 2625 -1 14 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2600 +1 15 Andrey Rublev Russia 2510 -1 16 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2425 17 Holger Rune Danimarca 2340 18 Karen Khachanov Russia 2320 19 Francisco Cerundolo Argentina 2135 20 Flavio Cobolli Italia 1955

Italiani: best ranking per Darderi e Maestrelli

Situazione sostanzialmente stabile per il tennis azzurro: resta invariato il numero di italiani in top 100, con l’uscita di Mattia Bellucci (oggi n. 107) compensata dal rientro di Luca Nardi, che risale fino al n. 97 guadagnando nove posizioni. Davanti, Jannik Sinner (n. 2) e Lorenzo Musetti (n. 5) guidano il gruppo, mentre Flavio Cobolli consolida la presenza tra i primi venti.

Segnali positivi anche alle loro spalle: Luciano Darderi sale al n. 22 (+1) firmando il proprio best ranking, mentre Francesco Maestrelli tocca il punto più alto della carriera al n. 108 (+9), risultato legato alla finale raggiunta nel Challenger di Tenerife che gli consente un deciso balzo in classifica. Più indietro restano stabili Matteo Berrettini (n. 58), Lorenzo Sonego (n. 60) e Matteo Arnaldi (n. 72), con un gruppo compatto che continua a presidiare la fascia centrale del ranking.

Nelle retrovie si registrano movimenti diffusi: Andrea Pellegrino (n. 145), Giulio Zeppieri (n. 154) e Francesco Passaro (n. 159) restano a ridosso della top 150, mentre guadagna terreno Stefano Travaglia, ora n. 163 con un significativo +15. Più indietro avanzano Lorenzo Giustino, Franco Agamenone e Fabrizio Andaloro, in un quadro complessivo che conferma la profondità del movimento italiano anche oltre la prima linea.

Ranking ATP, la classifica degli italiani