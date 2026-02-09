Ranking

Ranking ATP: Sinner accorcia su Alcaraz, balzo in avanti di Auger-Aliassime. Best ranking Darderi

Piccoli movimenti ai vertici e segnali positivi per l’Italia: Alcaraz perde terreno su Sinner, Auger-Aliassime sale in top 6, Nardi rientra tra i primi cento e sia Darderi che Maestrelli festeggiano il best ranking

Di Carlo Galati
Felix Auger-Aliassime - ATP Parigi 2025 (foto X @RolexParisMasters)

Settimana di assestamento ai vertici della classifica ATP: l’aggiornamento di lunedì 9 febbraio 2026 registra una variazione contenuta legata all’uscita dei 500 punti del titolo di Rotterdam 2025 di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo resta in testa con 13.150 punti, ma vede ridursi il vantaggio su Jannik Sinner da 3.350 a 2.850 lunghezze, con l’azzurro sempre secondo a quota 10.300 e un po’ più vicino rispetto alle settimane precedenti.

Ranking ATP, la top 20Italiani: best ranking per Darderi e MaestrelliRanking ATP, la classifica degli italiani

Alle loro spalle il divario resta marcato: Novak Djokovic è terzo con 5.280 punti, seguito da Alexander Zverev (4.605) e da Lorenzo Musetti, sempre più stabile in top 5 con 4.405. Il movimento più visibile nella parte alta della classifica riguarda Felix Auger-Aliassime, che grazie al titolo di Montpellier sale dall’ottavo al sesto posto con 3.950 punti, scavalcando Taylor Fritz e Alex De Minaur, ora rispettivamente settimo e ottavo.

Completano la top ten Ben Shelton (3.560) e Alexander Bublik (3.235), mentre appena fuori dai primi dieci restano Daniil Medvedev e un gruppo molto compatto guidato da Jack Draper, Casper Ruud e Alejandro Davidovich Fokina. Tra gli italiani, oltre a Sinner e Musetti, continua a crescere anche Flavio Cobolli, ventesimo con 1.955 punti.

Ranking ATP, la top 20

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Carlos AlcarazSpagna13150
2Jannik SinnerItalia10300
3Novak DjokovicSerbia5280
4Alexander ZverevGermania4605
5Lorenzo MusettiItalia4405
6Felix Auger-AliassimeCanada3950+2
7Taylor FritzStati Uniti3940
8Alex De MinaurAustralia3835-2
9Ben SheltonStati Uniti3560
10Alexander BublikKazakistan3235
11Daniil MedvedevRussia3060
12Jack DraperGran Bretagna2790+1
13Casper RuudNorvegia2625-1
14Alejandro Davidovich FokinaSpagna2600+1
15Andrey RublevRussia2510-1
16Jakub MensikRepubblica Ceca2425
17Holger RuneDanimarca2340
18Karen KhachanovRussia2320
19Francisco CerundoloArgentina2135
20Flavio CobolliItalia1955

Italiani: best ranking per Darderi e Maestrelli

Situazione sostanzialmente stabile per il tennis azzurro: resta invariato il numero di italiani in top 100, con l’uscita di Mattia Bellucci (oggi n. 107) compensata dal rientro di Luca Nardi, che risale fino al n. 97 guadagnando nove posizioni. Davanti, Jannik Sinner (n. 2) e Lorenzo Musetti (n. 5) guidano il gruppo, mentre Flavio Cobolli consolida la presenza tra i primi venti.

Segnali positivi anche alle loro spalle: Luciano Darderi sale al n. 22 (+1) firmando il proprio best ranking, mentre Francesco Maestrelli tocca il punto più alto della carriera al n. 108 (+9), risultato legato alla finale raggiunta nel Challenger di Tenerife che gli consente un deciso balzo in classifica. Più indietro restano stabili Matteo Berrettini (n. 58), Lorenzo Sonego (n. 60) e Matteo Arnaldi (n. 72), con un gruppo compatto che continua a presidiare la fascia centrale del ranking.

Nelle retrovie si registrano movimenti diffusi: Andrea Pellegrino (n. 145), Giulio Zeppieri (n. 154) e Francesco Passaro (n. 159) restano a ridosso della top 150, mentre guadagna terreno Stefano Travaglia, ora n. 163 con un significativo +15. Più indietro avanzano Lorenzo Giustino, Franco Agamenone e Fabrizio Andaloro, in un quadro complessivo che conferma la profondità del movimento italiano anche oltre la prima linea.

Ranking ATP, la classifica degli italiani

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
2Jannik Sinner10300
5Lorenzo Musetti4405
20Flavio Cobolli1955
22Luciano Darderi1789+1
58Matteo Berrettini895
60Lorenzo Sonego890
72Matteo Arnaldi765-7
97Luca Nardi621+9
107Mattia Bellucci553-33
108Francesco Maestrelli553+9
145Andrea Pellegrino434-2
154Giulio Zeppieri393-1
159Francesco Passaro376-4
161Matteo Gigante367+2
163Stefano Travaglia360+15
206Lorenzo Giustino292+3
217Marco Cecchinato266-1
225Federico Cinà252
260Franco Agamenone204+4
288Fabrizio Andaloro180+3
306Jacopo Berrettini168-7
307Gianluca Cadenasso166+3
