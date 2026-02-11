ATP Buenos Aires: Berrettini ancora non al massimo, Kopriva lo elimina in due set

V. Kopriva b. [8] M. Berrettini 6-4 6-3

Esce con una certa mestizia dall’IEB+ Argentina Open Matteo Berrettini, che non trova la soluzione al rompicapo di Vit Kopriva, ventottenne atleta ceco di buon mestiere, attuale numero 95 del ranking e incapace durante tutta la sua carriera di fare meglio del posto 78, raggiunto lo scorso giugno. Il protagonista delle finali di Coppa Davis 2024 e 2025 ha cominciato con la consueta autorità alla battuta, ma non ha saputo mai, salvo in un game del secondo parziale, essere pericoloso in risposta contro un battitore tutt’altro che irresistibile.

Questa situazione si verifica ormai non di rado nei match di Matteo, che fatica a governare il colpo in ribattuta non appena deve spostarsi in allungo; fatalmente, all’annacquarsi dell’incisività del servizio, si presentano gli affanni per difendere la battuta e i rischi che il nostro rappresentante deve correre si fanno via via più alti. E la partita può sfuggire di mano, proprio come è successo mercoledì. Peccato perché Berrettini ha lasciato intravedere scampoli dei suoi colpi migliori e il suo rovescio tagliato gli potrà servire presto nel prosieguo del tour sudamericano, a Rio e a Santiago. Questo per lui in fondo era il primo torneo dell’anno. Kopriva invece si iscrive ai quarti e aspetta Francisco Cerundolo oppure Dellien.

Primo set: Un break nel finale decide a favore di Kopriva

Scambi prolungati, Berrettini spinge mentre Kopriva contiene tagliando il colpo ma sa anche ripartire in contrattacco; Matteo insacca un rovescio slice in avvicinamento alla rete e ne manda un altro al di là della riga esterna del corridoio. L’azzurro deve fare attenzione sul lato sinistro perché l’atleta ceco ha già lasciato intendere le proprie intenzioni invadenti sulla diagonale del rovescio e la buona propensione ad aprirsi angoli che per Matteo significano metri di terra da percorrere.

Dopo la prima pausa lunga Kopriva guida per 2-1, il tennista moravo teme le fiondate della testa di serie numero otto e con discreto mestiere cerca anche il sentiero che porta a rete. Il risultato non è propriamente celestiale ma serve a negare il ritmo al nostro portacolori, che firma comunque il 3-3 con un rovescio lungolinea scagliato con buona autorità.

Dopo sette game non ci sono break e solo un gioco è andato ai vantaggi, forse Berrettini dovrebbe osare di più sul servizio di scorta del rivale, soprattutto per spendere meno energie in corse che per il momento non gli hanno portato benefici, mentre la battuta funziona abbastanza bene. Il primo allarme però è per lui e si sostanzia nella palla-break che deve fronteggiare nel game numero otto, occasione giunta in seguito a un errore di dritto.

Lo scambio si sta facendo più complesso e il suo allungarsi toglie quel briciolo di lucidità al tennista romano che lo mette nei pasticci: Matteo serve bene, segue la pallina a rete e il passante incrociato di rovescio del rivale casca in corridoio, appena dopo la linea. Berrettini sospira ma in risposta non morde e Kopriva sale sul 5-4 con un lusinghiero 9 su 12 con la seconda palla.

L’atleta romano conferma i problemi al servizio nel decimo gioco: sul 15-30 il ceco scodella una palla corta di rovescio che è un gioiello, Matteo cancella la prima palla-set con il servizio e il dritto, e sulla seconda Kopriva cuoce una frittata cercando il passante incrociato e non quello lungolinea a campo aperto. Matteo non crede ai suoi occhi e controlla la volée di rovescio, ma poi concede altri due setpoint e sul secondo pasticcia con una elementare volée di rovescio, che annega in rete.

Secondo set: Berrettini non morde in ribattuta e subisce il break decisivo

La battuta di scorta rende, come detto il punto tre volte su quattro al tennista moravo; per Berrettini siamo al 37%, ovvero la metà. Occorre servire la prima o accelerare le operazioni sulla seconda, sperando in maggiori fortune in risposta, che ancora tardano nel gioco d’apertura della seconda frazione, che Kopriva fa suo in soli quattro palleggi. Effettivamente il nostro uomo-Davis risponde con maggiore brio e guadagna nel terzo game il 15-40, ma Vit neutralizza i pericoli con attenzione e tornando a servire al meglio.

È comunque il segnale per Berrettini che invertire la rotta si può, ma di nuovo sulla seconda palla l’azzurro si fa impallinare sul rovescio e deve scovare il servizio vincente più dirompente per annullare un’altra palla-break e scrivere 2-2. Successivamente i duellanti paiono risolvere una fase di gioco ricca di occasioni per chi risponde e il 4-3 per il ceco non rileva scossoni nella regola dei servizi e Matteo ha migliorato tantissimo il rendimento della battuta di riparazione, anche grazie a un atteggiamento più deciso in fase di costruzione dell’attacco.

Tutto questo sbiadisce improvvisamente nell’ottavo game, che Matteo disputa andando a ritroso in uscita dal servizio per recuperare le risposte del rivale. Il 15-40 è situazione di punteggio non nuova, Berrettini si serve della battuta per il 30-40 ma nello scambio successivo un suo dritto da metà campo incoccia il nastro e disegna in aria una traiettoria talmente ampia da terminare in corridoio.

Kopriva serve per l’incontro e fugge sul 40-0; Berrettini scocca un rovescio lungolinea di pregio e in qualche modo annulla due palle-gara, ma non la terza. Per lui Buenos Aires finisce qui.