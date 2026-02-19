Laver Cup: de Minaur e Zverev si aggiungono ad Alcaraz e Fritz

Lo spettacolo della Laver Cup continua, e dopo il successo dell’ottava edizione svoltasi a San Francisco, a settembre 2026 tornerà il famigerato scontro tra Team Europe e Team World, prendendo vita nella Capitale dell’Inghilterra, Londra. Pochi mesi fa sono stati annunciati i primi due grandi nomi che parteciperanno al nono capitolo dello show co-inventato da Roger Federer, confermando le presenze di Taylor Fritz e Carlitos Alcaraz. Allo spagnolo e allo statunitense, per la Laver Cup 2026, si sono aggiunti anche Sascha Zverev e Alex de Minaur, rispettivamente facenti parte del Team ‘Europe’ e ‘World’.
La lepre di Sydney ha già preso parte a due edizioni della Laver Cup, nel 2022 e nel 2025, trionfando sotto la guida del leggendario Andre Agassi, che ha speso parole al miele per il buon Alex: “Non gli interessa parlare molto… gli interessa parlare con la racchetta e con i piedi. È un ragazzo dalla voce pacata che ama discutere di tennis, elabora tutto velocemente, proprio come quando gioca”.
Laver Cup: i numeri di Zverev e de Minaur
De Minaur rafforza dunque il Team World affiancando, per il momento, soltanto Taylor Fritz, mentre Zverev darà manforte al numero uno del mondo Carlitos Alcaraz. Il tedesco è ormai un veterano del format ideato da Roger, avendo giocato da protagonista ben 11 incontri in singolare, e conquistando 7 di questi. Ha persino condiviso la metà campo con Federer, per poi fare coppia con Rublev, Berrettini e lo stesso Carlitos Alcaraz nelle successive edizioni. Capitan Agassi riconosce le molteplici virtù dei campioni del team avversario, e su Zverev, ha sottolineato: “Zverev ha un servizio mostruoso e uno dei migliori rovesci nella storia di questo sport. È alto 1,98 m ed è un grande atleta”. Mentre, sul fenomeno di El Palmar, ha detto: “Alcaraz è semplicemente… è un crimine essere così bravo. Puoi metterlo in campo e lui sarà pericoloso. Ti preoccupi sempre per lui”.
Per il momento, sono questi i quattro nomi ufficiali della competizione che, quest’anno, si disputerà a Londra. Nei prossimi mesi si aggiungeranno le altre star che completeranno i rispettivi team.