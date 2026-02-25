Musetti torna in campo: “Lavoro e pazienza, non vedo l’ora di tornare a competere”

Dopo lo stop forzato ai quarti di finale dell’Australian Open contro Djokovic, match che stava dominando prima del crac all’adduttore, Lorenzo Musetti è finalmente tornato ad allenarsi. Affidando il proprio entusiasmo ai social, il carrarino ha dichiarato: “Dopo settimane di recupero, duro lavoro e tanta pazienza sono finalmente tornato in campo. Non vedo l’ora di tornare a competere e di sentire il vostro supporto”. Questo rientro non è solo fisico ma anche mentale, poiché Lorenzo ha approfittato della pausa per analizzare la ricorrenza di certi infortuni e blindare la propria tenuta atletica per il resto della stagione.

Obiettivo cemento americano

Il ritorno alle gare dovrebbe avvenire nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, dove l’azzurro ha l’occasione d’oro di incrementare il proprio bottino in classifica. Avendo da difendere appena 150 punti totali tra i due tornei, ogni vittoria rappresenterebbe un passo avanti per blindare la sua attuale quinta posizione mondiale. In un ranking ATP cortissimo, dove i tennisti tra la quarta e l’ottava piazza sono separati da circa 500 punti, ottenere buoni risultati sul cemento statunitense fungerebbe da step fondamentale prima dei mesi più impegnativi.

La prova del nove sulla terra

La vera sfida per Musetti inizierà però con la stagione sul rosso, dove sarà chiamato a confermare l’incredibile striscia di successi dello scorso anno. Con ben 2250 punti in scadenza — frutto della finale a Montecarlo e dei grandi piazzamenti a Madrid, Roma e Parigi — la pressione sarà massima. Fare bene ora in America è dunque vitale per non rischiare di scivolare indietro in graduatoria durante la primavera europea. Nonostante l’incognita del ritmo partita dopo un mese di stop, i progressi mostrati a inizio anno lasciano ben sperare per la difesa del suo status di top player.