WTA Indian Wells, Rybakina: “Non sono una persona molto aperta e creativa, ma ci sto lavorando”

Il BNP Paribas Open è alle porte. Al Tennis Paradise tutti sono sempre molto motivati. Compresa Elena Rybakina, che nel 1000 californiano tenterà di performare al meglio per cercare di strappare la seconda posizione in classifica a Iga Swiatek, così da siglare un nuovo best ranking. La campionessa recente dell’Australian Open, oltre che vincitrice a Indian Wells nel 2023, è intervenuta durante il Media Day prima del suo esordio nel torneo contro Emiliana Arango o Hailey Baptiste. Di seguito, vi proponiamo un estratto della sua conferenza stampa.

D: Hai vinto qui nel 2023. Cosa ti piace così tanto di questi campi, di queste condizioni?

Elena Rybakina: “Le condizioni possono essere un po’ difficili, soprattutto con i cambiamenti meteo e con la differenza tra le partite diurne e quelle notturne. Io direi che le condizioni sono piuttosto lente (sorride, ndr). È comunque possibile giocare, è possibile vincere. Solo che gli scambi sono un po’ più lunghi. Non è facile ottenere punti veloci, punti facili. Bisogna lavorarseli con scambi lunghi. Penso comunque che possa giocare bene”.

D: In Australia Craig Tiley ha parlato di cambiare il formato delle partite femminili passando al meglio dei cinque set nella seconda settimana. Cosa ne pensi di questa idea? Credi che a questo punto della tua carriera potresti adattare il tuo allenamento a un cambiamento così improvviso, se dovesse verificarsi, giocando quattro volte all’anno al meglio dei cinque set nella seconda settimana?

Elena Rybakina: “Penso che sia un cambiamento enorme, a essere sincera, anche se si trattasse solo della seconda settimana. Si inizia con un formato, poi si allunga. Quindi, anche mentalmente essere pronte a giocare così tanti set, se si arriva a quel punto, penso che non sia facile. Poi anche fisicamente devi capire come ti senti. Anche se hai un giorno di riposo nel mezzo, potrebbe non essere sufficiente. Poi nella seconda settimana a volte giochi due giorni di fila. Penso che sarebbe un cambiamento enorme, e non credo che possa essere interessante anche per il pubblico, perché mantenere il livello per così tanti set penso che sia piuttosto difficile. Credo che sia un argomento delicato. Io, come giocatrice, non vorrei giocare al meglio dei cinque set a essere sincera”.

D: La WTA ha istituito un consiglio per l’organizzazione del Tour con il compito di definire il calendario e fissarne le date. Cosa ne pensi della possibilità di modificare il calendario, se ritieni che siano necessarie delle modifiche, e quali potrebbero essere?

Elena Rybakina: “Penso che sia importante non solo creare un nuovo gruppo di persone. È importante ascoltare le giocatrici. Onestamente non ho idea di cosa stia succedendo con questo tipo di decisioni. Non sono in contatto con nessuno. So solo che ci sono alcuni cambiamenti, o almeno spero che ci saranno, ma personalmente nessuno è venuto a chiedermi la mia opinione o se possiamo parlarne nelle conferenze stampa. Non so cosa succederà”.

D: Stiamo assistendo alla nascita di vlog dei giocatori o di alcune miniserie. Cosa ne pensi di questo tipo di video e dei giocatori che mostrano il dietro le quinte della loro vita? È qualcosa che hai mai pensato di fare?

Elena Rybakina: “Probabilmente non sono il tipo di persona a cui piace mostrare molto quello che faccio nella mia vita quotidiana. Sto cercando di lavorarci su per interagire con i fan, mostrando un po’ di più. Probabilmente sono una persona meno aperta e non sono creativa. Poi mi servirebbe tempo extra per dedicarmi a queste cose, ma non ce l’ho. Comunque, credo che sia sicuramente bello, soprattutto per le persone che vogliono sapere cosa succede realmente dietro le quinte”.