WTA Indian Wells, Sabalenka: “Slam al meglio dei 5 set? Avrei vinto più Slam”

Aryna Sabalenka è pronta a prendersi lo scettro. La numero 1 al mondo sta per tornare in campo al BNP Paribas Open, evento nel quale ha raggiunto la finale in due edizioni (2023 e 2025). L’ultima partita disputata dalla 27enne di Minsk rimane la finale dell’Australian Open persa contro Elena Rybakina. Tra poco, al Tennis Paradise, la tennista bielorussa esordirà sfidando Alycia Parks o Himeno Sakatsume. Intanto, alla vigilia del torneo di Indian Wells Sabalenka ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, Georgios Frangulis. Prima di scendere in campo, la prima favorita del seeding ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa durante il media day. Di seguito, un estratto delle sue parole.

D: Cosa c’è nella tua personalità che ti permette di gestire i momenti di difficoltà e di pressione durante le partite?

Aryna Sabalenka: “Non lo so. Penso di essere brava a trovare un equilibrio. Mi sto divertendo molto fuori dal campo, quindi riesco poi a concentrarmi bene e a essere forte in campo. Insomma, cos’è la pressione? Tutti la sentono. Io semplicemente non mi concentro su questo. Mi concentro sulle cose che devo fare in campo e su come migliorare il mio gioco”.

D: Sei il tipo di persona che tende a voltare pagina alla fine della stagione? Quando inizi un nuovo anno fai tabula rasa per ricominciare da capo o porti con te le cose del passato?

Aryna Sabalenka: “Ci sono alcune cose che ti porti ancora dietro, ma credo che ogni anno sia un nuovo inizio. Cerco solo di dare il meglio in ogni partita che gioco senza concentrarmi sui punti da difendere, su quello che è successo l’anno scorso o su cose del genere. Credo di essere abbastanza brava a voltare pagina e lasciarmi alle spalle il passato per andare avanti”.

D: Cosa ne pensi dell’idea di Craig Tiley di far giocare le donne al meglio dei cinque set nella seconda metà degli Slam?

Aryna Sabalenka: “Facciamolo! Credo che probabilmente avrei vinto più Slam. Mi sento fisicamente molto forte e sono abbastanza sicura che il mio corpo reggerebbe il carico”.

D: Tu sei chiaramente la miglior giocatrice del pianeta. Per tutte le altre pensi che sarebbe una buona idea?

Aryna Sabalenka: “Non lo so. Immagino che ci sia un sacco di lavoro fisico da fare per le altre. Ma facciamo uno sport, quindi dobbiamo prenderci cura di noi stesse. Credo che se introducessero i 5 set io avrei un enorme vantaggio”.

D: Cosa ne pensi delle Rage Rooms, i luoghi privati dove i giocatori possono andare a esprimere le loro emozioni?

Aryna Sabalenka: “Mi piace l’idea. Ma credo che dopo di me non ci sararebbe più nulla da distruggere. Sarei lì tutto il giorno (ride, ndr)”.