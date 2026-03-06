ATP Indian Wells, Dimitrov prepara la sfida con Alcaraz: “Dovrò cercare di limitare gli errori”

Dopo la vittoria in tre set contro il francese Terence Atmane, nel suo esordio al BNP Paribas Open, il bulgaro Grigor Dimitrov non può di certo abbassare la guarda, sapendo che al prossimo turno dovrà affrontare il numero uno Carlos Alcaraz.

Lo stesso Dimitrov ha ammesso che il suo livello di gioco è ancora lontano dalla massima espressione. Logico se si considera che negli ultimi mesi è stato fermo per la parziale lesione del muscolo grande pettorale, rimediata contro Sinner a Wimbledon. Lo stato di forma del bulgaro non è ancora quello ottimale, ma è sulla buona strada per diventarlo; di questo e altro ha parlato il diretto interessato dopo la vittoria contro Atmane sia sul campo, sia a Tennis Channel.

Dimitrov esordisce con una nota di disappunto riguardo le condizioni di gioco. “Onestamente, queste condizioni sono terribili per giocare a tennis. Lo stadio è bellissimo, tutto è fantastico, il pubblico è incredibile, ma non posso mentire: il vento ha causato moltissimi errori e ha reso tutto molto più difficile. È stato complicato per entrambi, soprattutto nel mantenere una certa stabilità durante la partita.

I momenti decisivi, sottolinea il bulgaro, sono stati la chiave della vittoria. “In qualche modo sapevo che prima o poi sarebbero arrivate le mie occasioni: dovevo solo essere paziente e aspettare, senza perdere la concentrazione nei miei turni di servizio. La verità è che la vittoria avrebbe potuto andare da qualsiasi parte, ma sono riuscito a essere più forte nei momenti decisivi. Superare una sfida come quella di oggi sarà molto importante per i prossimi turni”.

Il vento è un fattore che ha inciso molto durante il match, è sarà altrettanto determinante nel prosieguo del torneo. “Ho giocato qui per tutta la scorsa settimana, quindi questo mi ha aiutato molto nella partita di oggi, ma è stato comunque un incontro molto complicato soprattutto al servizio. Con questo vento, ogni colpo diventa più difficile quando si cerca di costruire il punto“

Ora per Grigor ci sarà Carlos Alcaraz. Questa sarà la settima volta che i due si incontreranno, con il bilancio degli scontri diretti in favore del giocatore murciano per 4-2. A tal proposito Dimitrov ha parlato dell’atteggiamento che assumerà in campo.

“Preferisco sempre concentrarmi molto di più su ciò che accade dal mio lato della rete. A questo punto della mia carriera preferisco focalizzarmi sulle cose che voglio fare in campo. Se vinco, benissimo; se perdo, va bene lo stesso. Negli ultimi anni ho cercato di adottare sempre più questa filosofia, soprattutto dopo i momenti in cui non sono riuscito a competere a causa degli infortuni. Non è un segreto che non sia ancora al mio miglior livello: oggi credo si sia visto in alcuni momenti di frustrazione“, ha affermato.

Lo spagnolo arriva a Indian Wells con un record aperto di 12-0 in questa stagione. “Cercherò di dare il massimo e di sfruttare le mie opportunità per vincere, indipendentemente dal nome del mio avversario”, ha detto l’ex numero 3 del mondo. “Quelle sono le partite che in questo momento contano davvero di più per me“.

“Certo che sarà una partita dura, vediamo le cose per quello che sono”, ha aggiunto Dimitrov. Che a proposito del talento murciano ha aggiunto. “Mi piace guardarlo giocare. Sta colpendo la palla in modo incredibile. Non sai mai come si svilupperà una partita perché alla fine è sempre nelle tue mani, e credo che se farò le cose giuste e ridurrò qualche errore qua e là, potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. Quindi scenderò in campo con questa mentalità e cercherò semplicemente di rimanere concentrato”.